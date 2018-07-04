Валовая: Говорить о единой валюте в ЕАЭС преждевременно

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая не видит необходимости в введении единой валюты в Евразийском экономическом союзе в ближайшее время – и не исключает, что она ЕАЭС может и вовсе не потребоваться.

«Наши экономические структуры несколько отличаются от Европейского союза: доля взаимной торговли у нас составляет 14,5%, в Европейском союзе эта доля составляет 66%, то есть на введении единой валюты их предприниматели много сэкономили», - сказала Валовая 4 июля на сессии ЕЭК в рамках Astana Finance Days.

В связи с этой разницей, продолжила министр ЕЭК, участники Евразийского союза поняли, что «говорить о единой валюте, по меньшей мере, преждевременно». Вернуться к этому разговору, по ее словам, может заставить только наращивание доли внутренней торговли, при этом она не исключила, что «нам вообще об этом не потребуется говорить».

Более насущным вопросом Валовая считает вопрос согласования денежно-кредитных политик стран-участниц ЕАЭС, а также вопрос расширения использования национальных валют при внутренних расчетах участников экономического союза.

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«Нам надо обсуждать еще ряд новых вещей, в том числе, вполне возможно, общий инфляционный таргет. И они должны носить не жесткий характер, а достаточно гибкий, при сохранении независимой денежно-кредитной политики наших центральных банков», - заключила она.

Фото: Sputnik Беларусь