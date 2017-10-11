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Как Нацбанк влияет на курс тенге?

11.10.2017 14:00   625   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года составили $69,7 млн. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-ресурсе НБРК. По словам экспертов, интервенции регулятора могут оказывать значительное влияние на поведение курса тенге в отношении к доллару США.

Согласно статданным Нацбанка, валютные интервенции регулятора, активно проводимые в начале 2016 года, были приостановлены в сентябре прошлого года. Однако, уже в июне 2017 года НБ РК возобновил воздействие на валютный рынок. 

Курс тенге к доллару, обычно зависимый от цен на топливо и курса российского рубля, вел себя достаточно непредсказуемо в последнее время, что можно проследить по следующему графику:

Эксперты связывали волатильность национальной валюты с вмешательством Нацбанка посредством проведения валютных интервенций:

10 млрд тенге докапитализируют в Фонд гарантирования жилищного строительства...
В 2017 году Фонд гарантирования жилищного строительства будет докапитолизирован на 10 млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления фонда Даурен ...

Источник: НБРК

"Курс тенге должен формироваться самостоятельно, но при стрессовых ситуациях на валютном рынке Национальный Банк оставляет за собой право вмешиваться", - заявил председатель Нацбанка Данияр Акишев во время встречи с журналистами, комментируя последние интервенции регулятора, осуществленные в июне и августе 2017 года.

Как проверить отчисления в рамках ОСМС?

Согласно статистике Национального Банка РК, в июне валютные интервенции составили $101,0 млн, в августе - $70,0 млн, а в сентябре регулятор продал на рынке $69,7 млн.

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За шесть дней национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 9,5 тенге

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Bank RBK прокомментировал ситуацию относительно финансовой устойчивости института

В октябре курс национальной валюты характеризуется достаточно высокой волатильностью. За шесть дней национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 9,5 тенге. Предположительно, интервенции Нацбанка продолжились и на сегодняшний день:

Источник: ru.investing.com

Ранее Акишев сообщал о возможности продажи финрегулятором иностранной валюты из Национального фонда на биржевом валютном рынке в размере около $1 млрд. Данияр Акишев пояснил, что это требуется для формирования необходимой суммы в тенге для перечисления трансферта Нацфонда в бюджет, поскольку Нацфонд в долларах США, а бюджету необходимы тенге. Для населения это означает, что доллар может подешеветь.

 

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