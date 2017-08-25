Валютный обзор: как доллар и евро показали себя на неделе

«Светлый понедельник» - так можно назвать 14 августа для американской валюты. В этот день доллар сильно вырос против своих основных конкурентов, показав лучший результат недели на фоне того, что напряжение между Северной Кореей и США ослабло и инвесторы переключились на более мирные виды инвестиций.

Но понедельник оказался единственным днем роста, всю оставшуюся неделю гринбэк снова находился в свободном падении с достигнутых вершин и закончил торги практически при нулевых результатах.

Причин тому несколько. Первая – неутешительные макроэкономические данные. 11 августа были получены данные по потребительской инфляции в США. Ожидалось, что инфляционное напряжение вырастет, чего на самом деле не произошло. По итогу июля как в годовом, так и в месячном выражении показатель остался на прежнем уровне - 1,7 и 0,1% соответственно. И это в очередной раз негативно сказалось на мнении инвесторов относительно возможности ФРС до конца этого года повысить процентную ставку.

Эти мысли поддержали и протоколы июльского заседания Федрезерва, которые были опубликованы в среду, 16 августа. Содержание «минуток» оказалось достаточно неуверенным. Основное опасение у представителей ФРС вызвал неуверенный рост инфляционного напряжения.

Вопрос по сокращению объемов выкупа ценных бумаг также в подвешенном состоянии и был оставлен на рассмотрение в сентябре. А именно сворачивание программы количественного было той соломинкой, за которую цеплялись «быки» по доллару. Поэтому, как только было отыграно снижение геополитических рисков, участники рынка снова начали продавать доллар ввиду отсутствия сигналов возможного роста доходности активов, номинированных в долларах.

Второй причиной распродаж американской валюты стали политические события (теперь уже внутренние). Началось все с того, что 12 августа в Шарлоттсвилле произошли столкновения ультраправых и их противников. Сам факт возможных беспорядков очень сильно насторожил инвесторов. Последствия сказались даже в Вашингтоне, где Дональд Трамп на фоне разногласий с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли по поводу реакции президента США относительно событий в Шарлоттсвилле освободил от должности главного стратега Белого дома Стива Бэннона. Слова Трампа также стали причиной ухода восьми крупных бизнесменов из двух советов по бизнесу, учрежденных президентом после вступления в должность. За неделю посты покинули в общей сложности 41 человек.

Это спровоцировало нарастание политической изоляции президента США, которая грозит стать беспрецедентной, что вылилось в итоге в обвал доллара США.

Евро

Евро мог закончить неделю падением, если бы не поддержка со стороны американского доллара.

Фундаментальной поддержки единой валюте практически не было. Единственный луч света в темном сером царстве - рост ВВП (предварительный) на 0,1%, до 2,2% в годовом исчислении, не смог дать достаточно сил «евробыкам» на продолжение путешествия на север по паре EUR/USD. Ожидаемые данные по потребительской инфляции оказались без позитивной динамики на уровне 1,3% в годовом исчислении и –0,5% по отношению к прошлому месяцу.

Дополнительным негативом для евро стала публикация протокола заседания ЕЦБ, которое прошло в июле.

На основании документа: управляющий совет Европейского центрального банка в прошлом месяце рассматривал возможность изменения своей опережающей индикации, но решил не делать этого, опасаясь дальнейшего усиления евро.

Похоже ЕЦБ не хочет слишком быстро отказываться от масштабных мер стимулирования, особенно ввиду того, что годовая инфляция все еще не достигла целевого уровня, который составляет чуть меньше 2% в среднесрочной перспективе.

Что касается возможности сократить программу выкупа ценных бумаг, то управляющий совет также не пришел к единому мнению. В настоящее время ЕЦБ ежемесячно приобретает активов на сумму в 60 млрд евро и будет продолжать покупки такими же темпами, по крайней мере, до конца 2017 года. В итоге к концу недели евро все-таки снизился к доллару США на 1% относительно цены закрытия неделей ранее, но потери могли быть более значимыми, если бы не проблемы в Вашингтоне.