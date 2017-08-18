Валютный прогноз на неделю (21 августа - 25 августа)

Ралли доллара США 16 августа быстро закончилось, после того как ФРС опубликовало протоколы последнего заседания за 25-26 июля, в котором указывается рост беспокойства руководителей ФРС в отношении вялого роста инфляции.

Члены комитета разделились на два лагеря: одни не хотят спешить с повышением ставки по причине вялого роста инфляции, другие опасаются, что такая задержка может привести к чрезмерной инфляции, которую потом трудно будет сдержать. Что насчет сокращения активов на балансе ФРС - участники заседания решили отложить решения этого вопроса до следующего заседания. И это объясняет, почему доллар США не получил никакой поддержки от уменьшения количества заявок на получение пособия по безработице и меньшего падения индекса деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии.

В среду, 23 августа, поступят данные по продажам нового жилья в США. Данный показатель считается одним из самых важных показателей экономики США. Прошлые данные показали рост продажи нового жилья на 610 тыс., ожидается рост увеличения продаж за июль в размере 616 тыс. На следующий день, 24 августа, поступят данные о количестве проданного жилья на вторичном рынке, прошлые данные не дотянули до прогноза, ожидается рост увеличения продаж на 5,53М. 25 августа опубликуют данные по базовым заказам на товары длительного пользования, по последним данным заказы увеличились всего на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение заказов на 0,4%. Мы считаем, что данные экономические показатели не изменят негативное настроение инвесторов и, похоже, что американский доллар все же продолжит оставаться под давлением достаточно долгий период. «Голубиный» протокол последнего заседания ФРС, накаленные до предела отношения между США и КНДР, внутриполитическая нестабильность может привести к падению индекса доллара ниже 93.

Валютная пара EUR/USD укрепилась на 13% с начала года на фоне слабеющего доллара, и центральный банк наконец-то начинает беспокоиться по поводу усиления своей валюты. Мы считаем, что евро ждет глубокая коррекция, которая может обвалить его до 1,1600 из-за «голубиного» протокола последнего заседания ЕЦБ. И чем дольше евро остается таким дорогим, тем сильнее это бьет по экономическим показателям и внешнему спросу. Экономические показатели, ожидаемые на следующей неделе, помогут оценить силу европейской валюты. 22 августа, Институт ZEW опубликует очередные данные по экономическим настроениям в Германии, 23 августа поступят данные по деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (предварительные данные) и в пятницу, 25 августа, выйдут данные о росте ВВП Германии за второй квартал. Напомним, в случае пробоя уровня поддержки 1,1500-1,1450, целостность бычьего тренда может оказаться под ударом.

Британский фунт все также находится под давлением, отметка 1,3000 служит в качестве сильного сопротивления. Большой объем экономических данных, которые появились на этой неделе, указали на неравномерный рост. 24 августа ожидается публикация темпов роста ВВП за второй квартал (предварительные). Данный показатель позволит оценить будущее британской валюты.