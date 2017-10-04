Величина прожиточного минимума в сентябре 2017 года составила 25 139 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,1%, а сентябрем 2016 года – увеличилась на 8,4%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц, фруктов и овощей – по 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,6%, сахара, чая и специй – 2,3%.

Справка

Прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

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