Верховный суд РК просит Нацбанк жестче мониторить исполнение требований к договорам по займам

Национальному банку и банкам второго уровня необходимо прийти к консенсусу по условиям договоров банковских займов с тем, чтобы не плодить лишнее количество дел, рассматриваемых в судах страны, считает председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов.

Во время расширенного заседания судей республики по итогам полугодия глава Верховного суда напомнил, что в стране ежегодно регистрируется 84 тыс. споров по банковским делам.

«В чем причина? Банки что делают – дают договора, люди не читают, они что: только читают – сколько за месяц надо платить, какой срок, сколько денег получат. И все. А там вот такой талмуд-договор, мелким шрифтом. Потом начинаются споры судебные. И какого судьям? Как они должны принимать решения?», - сказал Асанов.

«Поэтому что нужно – надо с Нацбанка… не просто на уровне Верховного суда дела рассматривать, а надо приглашать Нацбанк, приглашать все эти банки, и мы должны договориться. Они ведь своей работой порождают споры в обществе. А это обида, обида на что – на государственную политику», - добавил он.

Одновременно, считает глава ВС, подобные диалоги с банковским сообществом могли бы устраивать и председатели районных и городских судов.

Как изменится работа оценщиков с принятием нового закона?

«Если из судей кто-то взялся и работает председателем, то он должен иметь организаторские способности. У него должно быть видение, он должен организовывать работу таким образом, чтобы убирать такие вещи. Я уже сегодня несколько раз говорил – менять жизнь людей к лучшему, 84 тысячи споров, это очень большая нагрузка. А каждый спор, это несколько судебных заседаний, несколько дней. А мы сидим, говорим – нагрузка большая а никаких превентивных мер не принимаем», - заключил Асанов.