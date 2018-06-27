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Вкладчики Delta Bank получили выплаты в размере 40,9 млн тенге

27.06.2018 16:45   706   0

Банк-агент АО «Банк ЦентрКредит» проводит выплату возмещения вкладчикам АО «Delta Bank», АО «Казинвестбанк» от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД). Выплата вкладчикам АО «Delta Bank» ведется с 17 мая 2018 года и будет проходить в течение полугода с начала выплаты – до 17 ноября 2018 года. Выплата вкладчикам АО «Казинвестбанк» ведется до 13 августа 2018 года. Выплата проводится по всей филиальной сети банка-агента АО «Банк ЦентрКредит», сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

На данный момент вкладчикам АО «Delta Bank» выплачено 40,9 млн тенге (28,9% от общей суммы обязательств). Возмещение получили 52 вкладчика. Общая сумма обязательств КФГД по выплате возмещения составляет 141 млн тенге, количество клиентов АО «Delta Bank» – физических лиц, имеющих право на получение возмещения, – 2 244. Остаток обязательств КФГД перед 2 192 вкладчиками банка составляет 100,6 млн тенге.

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Возмещение также получили 8 вкладчиков АО «Казинвестбанк». Выплачено 1,8 млн тенге – 87,6% от общей суммы обязательств.

Выплата производится из средств специального резерва КФГД. В данный момент объем средств, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 608 млрд тенге.

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«Мы наблюдаем незначительную активность вкладчиков АО «Delta Bank»: невостребованной остается 71,1% общей суммы обязательств, – комментирует председатель КФГД Бакыт Когулов. – 1 388 вкладчиков (61,9%) имеют депозиты менее пяти тысяч тенге. Однако есть и 1 126 вкладчиков (50%) со средней суммой депозита 52 тысячи тенге и 22 вкладчика (1%) – более миллиона тенге. Срок расчетов с вкладчиками АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank» в банке-агенте АО «Банк ЦентрКредит» составляет полгода, и мы просим вкладчиков двух банков воспользоваться своим правом получить возмещение по депозитам в банке-агенте. После указанной даты необходимо будет обращаться в офис Фонда в г. Алматы напрямую, по доверенности или направлять документы по почте. Напоминаю держателям карточек: КФГД гарантирует деньги на текущих счетах физических лиц и платежных карточках в том же объеме и порядке, что и вклады».

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Справка:

На получение возмещения из средств КФГД имеют право клиенты АО «Delta Bank», АО «Казинвестбанк», принудительная ликвидация которых началась в 2018 году:

КФГД возмещает деньги на всех видах депозитов физических лиц, в том числе – вклады, остаток денег на текущих счетах и платежных карточках, капитализированное вознаграждение.

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Максимальная сумма возмещения составляет:

- 10 млн тенге – по депозитам в национальной валюте,

- 5 млн тенге – по депозитам в иностранной валюте.

Возмещение выплачивается в национальной валюте. При обращении в банк-агент необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и заявление на выплату гарантийного возмещения по установленной форме.

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