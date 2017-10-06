Внешнеторговый оборот Казахстана и Грузии вырос на 39,1%

С января – по июль текущего года объем внешнеторгового оборота между Казахстаном и Грузией по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 39,1% до $32,4 млн, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

В январе-июле 2016 года взаимный товарооборот между странами составлял $23,9 млн.

В отчетном периоде объем казахстанского экспорта в Грузию достиг $19,3 млн, что на 90% больше показателя за январь-июль 2016 года - $10,6 млн.

Объем грузинского импорта в Казахстан составил $13,1 млн, что на 1,5% меньше, чем годом ранее - $13,3 млн.

На 1 сентября 2017 года в РК было зарегистрировано 221 юридических лиц, филиалов и представительств с грузинским участием, из которых действующими являлись 114.