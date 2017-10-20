Всемирный банк повысил прогноз ВВП Казахстана до 3,7% в 2017 году

Прогноз роста ВВП Казахстана на 2017 год был пересмотрен с 2,4% до 3,7%, отмечается в отчете Всемирного банка (ВБ) Migration and Mobility.

"Это отражает лучшие, чем ожидалось, показатели нефтяного сектора в первой половине 2017 года на фоне работы Кашаганского месторождения и более высоких цен на нефть", - отмечается в тексте отчета.

Выросшая потребительская уверенность и более высокий внутренний спрос будут способствовать росту ненефятной экономики, полагают эксперты ВБ.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что ВВП Казахстана в 2017 году вырастет на 2,4%.

В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%.