Всемирный банк раскритиковал систему гарантирования депозитов в Казахстане

В начале недели в самом модном и дорогом конференц-зале Алматы отеля Ritz-Carlton состоялся семинар, организованный Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Предполагалось, что страховщики вкладов населения обменяются опытом и в конце первого дня представитель Всемирного банка даст оценку деятельности КФГД. Кстати, это исследование было оплачено нашим фондом. Журналисты, не договариваясь между собой, ожидали похвал или в крайнем случае сдержанных оценок в адрес финансового института. Все шло по плану, за маленьким исключением – оценка представителя ВБ была резка и содержала только негатив. Корреспондент «Къ» с интересом наблюдала за претензиями международного эксперта и реакцией на них казахстанских финансистов.

Первая часть дня была скучна для журналистов: финансисты обсуждали тонкости банковского законодательства иностранных государств, коллеги зевали и просматривали собственные аккаунты в социальных сетях, но перед самым обедом слово взяла старший финансовый экономист Всемирного банка Колин Масеник. Она смутила казахстанскую аудиторию семинара, представив независимую оценку ВБ отечественной системы гарантирования депозитов. Позже эта оценка испортила аппетит местным финансистам, но не журналистам.

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Злой доктор

«Я буду плохим доктором, который пугает больного и видит только его недостатки и проблемы, - начала свое выступление Колин Масеник. - В развитых финансовых системах фонды гарантирования депозитов зависят не от центральных банков, а от самих финансовых институтов. И для фининститутов, у которых риск выше, ставка должна быть больше. При этом в Казахстане КФГД фондируется Нацбанком, который им и владеет. По моему мнению, такая организация не является независимым органом. Таким образом, КФГД не может оценить риски рынка, у него недостаточно информации и времени, чтобы планировать возможные выплаты».

Отечественные финансисты потупились. Зарубежный эксперт права - единственным акционером фонда (с момента его создания) является Национальный банк Республики Казахстан. И все серьезные решения в этой организации принимает именно акционер, а не менеджмент фонда.

«Из семи членов совета директоров КФГД три - представители Национального банка и дополнительный независимый член – это бывший сотрудник Нацбанка на пенсии», - решила добить приглашающую сторону представитель ВБ.

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Здесь нелишним будет вспомнить, что нынешний глава фонда Бакыт Когулов начал работать в НБ РК в должности экономиста еще в далеком 1993 году. И, по мнению международного эксперта, тесная связь Центробанка и КФГД отрицательно сказывается на независимости гаранта безопасности наших депозитов.

Политические риски и проверки БВУ регулятором

Колин Масеник много лет проработала на Украине и не понаслышке знакома с менталитетом людей, проживающих на территории бывшего СССР.

«Сотрудники фонда и ликвидационных комиссий нуждаются в сильной правовой защите. Я работала в целом ряде стран, где правовая защита была слабой, и проверяющие, находя проблемы в каких-то банках, сталкивались с тем, что на них заводили уголовные или гражданские дела, - это большие политические риски. Эти люди находятся под угрозой за простое выполнение своих прямых обязанностей», - загадочно сообщила экономист Всемирного банка.

Казахстанские финансисты не отреагировали на это замечание, а в рядах журналистов начался шепоток: «О ком это она?! Может быть, представителей регулятора с некоторыми банкирами перепутала?!». Вопрос остался без ответа.

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Позже во время эксклюзивного интервью представитель ВБ была еще более корректна и расплывчата в формулировках: «Есть недобросовестные владельцы банков, которые могут использовать свою власть и влиять на политику».

Еще один риск для казахстанской системы гарантирования, по мнению иностранного специалиста, заключается в том, что «в бюджете страны не предусмотрено финансирование фонда в случае системного кризиса банковской системы».

Колин Масеник не знает, что в нашей стране в случае системного или какого бы то ни было кризиса есть Национальный фонд и решения главы государства. Так про себя рассуждала автор материала, но ее домыслы опроверг председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» Бакыт Когулов. «До недавнего времени нам не всегда хватало резервов, чтобы покрыть возможные проблемы крупных банков. Теперь мы со всей ответственностью можем заявить, что наших резервов хватает по отдельности на каждый банк. Мы можем урегулировать одномоментное банкротство 26 мелких и средних банков. Мы можем урегулировать одномоментное банкротство 2–3 крупных банков, - не без гордости заявил глава фонда в кулуарах семинара. - В случае системного кризиса мы по законодательству можем потребовать от банковской системы дополнительных взносов – это существенные деньги. Если этих денег не хватит, мы можем взять взаймы у Национального банка, а потом уже эти деньги вернуть в систему без процентов. Говорил с украинскими коллегами. Они по настоянию иностранных экспертов заняли денег не у Центрального банка, а у Минфина под 22% годовых. Вы понимаете, что фонд должен не просто вернуть деньги, но вернуть еще с большим процентом!»

Кстати, по данным на 1 августа специальный резерв КФГД для выплаты возмещения вкладчикам составляет 430,7 млрд тенге. С учетом 70% уставного капитала КФГД вправе направить на расчеты с вкладчиками 538,3 млрд тенге.

Полномочия КФГД будут увеличены

Но на критике финансирования КФГД представитель Всемирного банка не остановилась. Строгий взор иностранного эксперта был обращен уже в сторону закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

«Согласно статьям закона, из-за банковской тайны фонд не может получать конкретную информацию от регулятора по состоянию банков и по рекомендациям, которые им дает Национальный банк. Фонд также не имеет информации, разработанной надзорным органом по проблемным банкам», - назидательным тоном проговорила Колин Масеник. Но как раз этот пункт вызвал положительные эмоции у представителей Казахстана.

Дело в том, что Национальный банк разработал ряд законодательных инициатив, которые существенно расширят компетенции и полномочия КФГД.

«Когда банк будет подходить к какой-то черте, нас будут информировать, чтобы фонд был готов и начал разрабатывать определенные инструменты, чтобы быть готовым в худшем случае к банкротству. Мы, вообще, предлагаем использовать опыт России и других стран, чтобы стать корпоративным ликвидатором», - парировал во время обеда Бакыт Когулов.

По мнению финансиста, этот документ при хорошем стечении обстоятельств будет принят парламентом РК до новогодних праздников.

Обед – всему голова

Присутствовавшие, ошарашенные выступлением Колин Масеник, почти не задавали вопросов. Одна из коллег требовала от представителя ВБ оценить КФГД по 10-бальной шкале. Вежливый представитель Всемирного банка ловко ушла от ответа, сославших на устав и правила международной организации.

Последовал обед. Вопреки сложившийся традиции финансисты присели за стол казахстанских журналистов и в отличие от хроникеров ели меньше, а говорили тише.

Между основным блюдом и десертом я попросила Бакыта Когулова прокомментировать критику: «Нам нужно было сделать срез. Одно дело - наша самооценка и другое - независимая оценка. То, что мы сейчас имеем – это горькая правда. У Международной ассоциации систем страхования депозитов (IADI) есть 40 принципов, и мы решили проверить, насколько мы им соответствуем по мнению независимых экспертов. Если взять все 180 стран, которые являются членами этой ассоциации, то больше всех этим принципам соответствует американская Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), но это соответствие всего на 70%. Каждый фонд старается соответствовать международным принципам, но в каждой стране страхование депозитов реализуется по-разному. А мы открыты к изменениям и готовы усовершенствовать нашу систему».

Глава фонда заверил, что новые законодательные инициативы Нацбанка смогут отменить ряд претензий ВБ.

Стоит отметить, что во время семинара Бакыт Когулов не выглядел растерянным. Он производил впечатление человека, у которого есть план работы над ошибками...