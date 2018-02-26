Всемирный банк окажет поддержку реформам в секторе здравоохранения РК

Всемирный банк выдал заем Правительству РК в размере $80 млн на реализацию проекта «Социальное медицинское страхование». В рамках проекта планируется внедрение ОСМС, развитие технической базы медицинских учреждений и усиление кадрового потенциала.

Заем выдан Всемирным банком в размере $80 млн на 15 лет, включая 5 лет льготного периода. Дата завершения займа – 30 июня 2021 года. Само соглашение было подписано еще в 2016 году между Правительством РК и Международным банком реконструкции и развития.

«Данный проект очень важен для системы здравоохранения. Поскольку он направлен на рост эффективности внедрения всеобщего социального медицинского страхования. Вы знаете, что это очень большая и сложная реформа. Министерство здравоохранения и Правительство Казахстана с 2015 года готовятся к внедрению. Поэтому очень важно изучить опыт других стран и узнать мнение отечественных экспертов», - заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

По словам главы минздрава, успешная реализация проекта сделает качество услуг в медицинских учреждениях лучше и качественнее. Помимо этого, в рамках проекта уделяется особое внимание медицинскому образованию для роста кадрового потенциала, а также профилактике заболеваний.

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Директор программы международных систем здравоохранения Томас Боссерт сообщил, что в рамках проекта «Социальное медицинское страхование» Всемирный банк и Гарвардская школа здравоохранения будут проводить флагманский курс. Его задача помочь странам сформировать свое видение, касающиеся предстоящих реформ в здравоохранении.

«В Казахстане уже сформирован достаточно прочный потенциал системы здравоохранения. И люди в этой сфере знают, что им предстоит сделать. В рамках флагманского курса мы обсудим, что конкретно нужно сделать для успешной реализации реформ в здравоохранении», - заявил Томас Боссерт.

Он заявил, что Казахстану необходимо повышать качество человеческого потенциала, подчеркнув, что это касается не только проведения обучения самих врачей, но и выстраивания более эффективной системы управления.

Также эксперт полагает, что нужно наращивать потенциал органов здравоохранения на уровне районов и областей.

«Еще один важный момент - это привлечение частного сектора к оказанию медицинских услуг. Это повысит, в первую очередь, доступ населения к медуслугам путем расширения цепочки поставщиков», - пояснил Томас Боссерт.

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Фото: пресс-служба МЗ РК