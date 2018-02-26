Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Всемирный банк окажет поддержку реформам в секторе здравоохранения РК

26.02.2018 17:17   1609   0 Автор: Ербол КАЗИСТАЕВ

Всемирный банк выдал заем Правительству РК в размере $80 млн на реализацию проекта «Социальное медицинское страхование». В рамках проекта планируется внедрение ОСМС, развитие технической базы медицинских учреждений и усиление кадрового потенциала.

Заем выдан Всемирным банком в размере $80 млн на 15 лет, включая 5 лет льготного периода. Дата завершения займа – 30 июня 2021 года. Само соглашение было подписано еще в 2016 году между Правительством РК и Международным банком реконструкции и развития.

«Данный проект очень важен для системы здравоохранения. Поскольку он направлен на рост эффективности внедрения всеобщего социального медицинского страхования. Вы знаете, что это очень большая и сложная реформа. Министерство здравоохранения и Правительство Казахстана с 2015 года готовятся к внедрению. Поэтому очень важно изучить опыт других стран и узнать мнение отечественных экспертов», - заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Избытка ликвидности не хватает для долгосрочного кредитования...
Выдача долгосрочных кредитов в Казахстане сильно ограничена. Несмотря на то, что ликвидности в банковском секторе достаточно для кредитования, почти в...

По словам главы минздрава, успешная реализация проекта сделает качество услуг в медицинских учреждениях лучше и качественнее. Помимо этого, в рамках проекта уделяется особое внимание медицинскому образованию для роста кадрового потенциала, а также профилактике заболеваний.

Избытка ликвидности не хватает для долгосрочного кредитования

Директор программы международных систем здравоохранения Томас Боссерт сообщил, что в рамках проекта «Социальное медицинское страхование» Всемирный банк и Гарвардская школа здравоохранения будут проводить флагманский курс. Его задача помочь странам сформировать свое видение, касающиеся предстоящих реформ в здравоохранении.

Материалы по теме

Избытка ликвидности не хватает для долгосрочного кредитования

Айгерим Исаева назначена зампредом правления «Халык – Казахинстрах»

Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 319 тенге

Денежная масса в Казахстане за январь сократилась на 2,7%

Дефицит бюджета РК по итогам января достиг 27% от заложенного за год

«В Казахстане уже сформирован достаточно прочный потенциал системы здравоохранения. И люди в этой сфере знают, что им предстоит сделать. В рамках флагманского курса мы обсудим, что конкретно нужно сделать для успешной реализации реформ в здравоохранении», - заявил Томас Боссерт.

Он заявил, что Казахстану необходимо повышать качество человеческого потенциала, подчеркнув, что это касается не только проведения обучения самих врачей, но и выстраивания более эффективной системы управления.

Также эксперт полагает, что нужно наращивать потенциал органов здравоохранения на уровне районов и областей.

«Еще один важный момент - это привлечение частного сектора к оказанию медицинских услуг. Это повысит, в первую очередь, доступ населения к медуслугам путем расширения цепочки поставщиков», - пояснил Томас Боссерт.

Айгерим Исаева назначена зампредом правления «Халык – Казахинстрах»

Фото: пресс-служба МЗ РК

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В феврале в результате спецоперации на границе Казахстана были задержаны 35 человек, замешанные в контрабанде товаров через таможенные посты. Как Вы думаете, после этого инцидента снизится ли контрабанда товаров на границе?
  • 1. Конечно, да

  • 2. Да, но ненадолго

  • 3. Нет, ничего не изменится

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ

  • 5. Наоборот, увеличится

  • 1. Конечно, да
    14

  • 2. Да, но ненадолго
    57

  • 3. Нет, ничего не изменится
    96

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ
    127

  • 5. Наоборот, увеличится
    14

Цифра дня
12,5 млрд
долларов США
составляет бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане
Цитата дня
Астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии, в то время как США пытаются создать квазигосударство к Востоку от Евфрата
Сергей Ларвов
Министр иностранных дел Российской Федерации
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное