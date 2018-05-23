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Вторичное жилье предлагают кредитовать по программе "7-20-25"

23.05.2018 18:00   9203   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Не только первичное жилье, но и вторичное предлагается финансировать в рамках программы "7-20-25".

«Как вам известно, в целях дальнейшего развития ипотеки, поддержания платежеспособного населения, по инициативе главы государства сейчас внедряется новая ипотечная программа "7-20-25". В рамках данной программы процентная ставка по кредиту будет 7% в год, первоначальный взнос составит не более 20%, а для снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита будет продлен до 25 лет. Ипотека будет выдаваться на покупку жилья в новостройках, но сегодня в рамках разработки этой программы рассматривается возможность, что часть этой ипотеки будет и на вторичном рынке», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на отчетной встрече перед населением.

Он отметил, что в 2017 году в Казахстане было сдано 11,2 млн квадратных метров жилья, что позволило обеспечить 100,8 тыс. семей. В 2018 году планируется сдать 12,1 млн квадратных метров жилья, что позволит обеспечить 108 тыс. семей отдельным жильем.

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(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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