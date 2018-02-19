Высокий суд Англии отказался разморозить активы Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова

Высокий суд Англии отклонил заявление Ильяса Храпунова, зятя Мухтара Аблязова, об отмене судебного приказа о запрете использования активов БТА Банка, сообщает пресс-служба БТА Банка.

Согласно решению, вынесенному судом, судья не усмотрел каких-либо нарушений со стороны банка по многочисленным обвинениям ответчика, выдвинутых в результате взлома электронных ящиков ряда лиц.

Напомним, что 17 июля 2015 года Высокий суд Англии вынес Приказ о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову. Данный приказ в силе по сей день и ограничивает сделки по активам, контролируемым Храпуновым для Аблязова либо от его собственного имени. Соответственно, третьи лица ставятся в известность, что они не могут иметь дело с Храпуновым в отношении активов, подконтрольных ему, без согласия банка или без дальнейшего распоряжения английского суда.

Также 23 марта 2016 года Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного Приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова по всему миру, но данное решение он отказался исполнять. Более того, суд обязал Ильяса Храпунова выплатить понесенные банком судебные расходы.

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Судом также было признано, что совершенные Храпуновым инвестиции по всему миру есть не что иное, как "прямое содействие в отмывании денежных средств БТА Банка, похищенных Аблязовым в период с 2005 по 2009 гг.".

Все основные апелляционные жалобы Храпунова в части отсутствия юрисдикции судов Великобритании, наличие сговора между БТА и правоохранительными органами Казахстана и другое, были полностью отвергнуты за голословностью обвинений.

По мнению юридических консультантов Банка – Hogan Lovells LLP, позиция ответчиков только усугубляется их категоричным отказом от дачи показаний и раскрытия требуемых стороной Истца документов и доказательств.

После получения отказа в вопросе отмены приказа о замораживании активов, И.Храпунов вправе добиваться разрешения на апелляцию. Этот процесс, предположительно, займет 1-2 месяца.

"В целом, сегодня все усилия БТА Банка сконцентрированы на координации работы юридических консультантов в Лондоне и Нью-Йорке в целях выявления и наложения судебных ограничений и возврата похищенных активов. Банк с оптимизмом настроен на положительный исход в данном судебном разбирательстве", - говорится в официальном сообщении БТА банка.

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