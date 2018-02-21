За 10 лет США оштрафовали мировые банки на $243 млрд

Американские регуляторы оштрафовали банки мира на общую сумму $243 млрд с финансового кризиса 2008 года, говорится в отчете Keefe, Bryuette & Woods.

Как отмечается в отчете MarketWatch, большинство штрафов связаны с обманом инвесторов относительно качества ипотечных активов, которые они продавали до обвала американского рынка недвижимости.

Bank of America является лидером по выплаченным компенсациям. За последние 10 лет банк выплатил штрафы на сумму $76,1 млрд.

На втором месте с большим отрывом - JPMorgan Chase с показателем в $43,7 млрд, на третьем - Citigroup ($19 млрд).

Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank ($14 млрд) и Royal Bank of Scotland ($10,1 млрд). Более $6 млрд штрафов также уплатили BNP Paribas, Credit Suisse и UBS.