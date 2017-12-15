За 10 месяцев 2017 года количество зарегистрированных в РК легковых авто выросло на 10,2%

За 10 месяцев 2017 года в Казахстане были зарегистрированы 610 848 легковых автомобилей, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года, передает пресс-служба Комитета по статистике МНЭ РК.

На 1 ноября этого года количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане составило 3915,9 тысяч единиц.

В отчетном периоде было зарегистрировано 14 061 ДТП, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить в 2017 году, в ДТП пострадало 19 982 человек.

На 1 ноября страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 61 977 страховых выплат на сумму 19,5 млрд тенге.