За 2017 год индекс KASE вырос почти на 60%

За 2017 период Индекс KASE вырос на 804,8 пунктов или 59,3%. По данным Блумберг, Индекс KASE занял третье место в мире по скорости роста, сообщает пресс-лужба KASE.

Драйверами роста стали отдельные корпоративные истории, благоприятная конъюнктура цен на сырьевом рынке, а также стабильность на валютном и денежном рынках. Максимальное значение Индекса KASE зафиксировано в заключительный день 2017 года – 2 162,7 пунктов.

Представительский список Индекса KASE претерпел в течение года изменения: с 1 мая в связи с изменением критериев отбора акций в индекс из него были исключены простые акции АО "БАСТ", с 1 ноября исключены акции АО "Банк ЦентрКредит".

Главными лидерами роста Индекса KASE второй год подряд выступили акции.

KAZ Minerals PLC, цена которых выросла в 2,5 раза или 2 288 тенге до 3 800 тенге за акцию. На их рост оказало влияние улучшение макроэкономической конъюнктуры, рост цен на сырьевом рынке, открытие Актогайской обогатительной фабрики, а также благоприятные производственные и финансовые результаты деятельности в 2017 году.

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На втором месте оказались акции АО "Разведка добыча "КазМунайГаз", стоимость которых выросла на 69% или 10 530 тенге до 25 800 тенге за акцию. Акции компании росли вслед за восстановлением нефти. Резкое ралли в начале декабря было вызвано намерением компании выкупить свои ГДР и провести делистинг на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах.

На третьем месте – акции АО "Народный банк Казахстана", подорожавшие на 64,1 % или 32,3 тенге до 82,6 тенге за акцию. Причиной для роста стала покупка АО "Казкоммерцбанк" и как следствие максимальная за все время существования консолидированная чистая прибыль за три месяца в размере 135,4 млрд тенге. Инвесторы с оптимизмом восприняли решение об объединении банков в один, что послужило причиной нового витка роста по акциям банка.

Из таблицы видно, что цены акций четырех наименований из семи, включенных в представительский список Индекса KASE, выросли больше, чем значение индекса.