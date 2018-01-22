За 2017 год Нацбанк применил 115 санкций и ограниченных мер воздействия в отношении банков

Национальным Банком РК по итогам 2017 года проведен мониторинг и анализ допущенных в 2017 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций. По итогам года в отношении банков применено 115 санкций и ограниченных мер воздействия за нарушения прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

- 26 санкций в виде наложения и взыскания штрафов;

- 89 ограниченных мер воздействия, в том числе 73 письменных предписания и 16 письменных предупреждений.

Результаты проведенного анализа показали, что банками были допущены нарушения, связанные с:

- порядком исполнения платежных требований, согласно которому платежные требования на взыскание просроченной задолженности по займу необходимо исполнять в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица и/или от суммы, поступившей на банковский счет;

- несоблюдением сроков предоставления информации по запросу заемщика в период обслуживания договора банковского займа;

- взиманием банком комиссий, не связанных с оказанием банковских услуг;

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- невыполнением банком обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении при распространении информации о величинах вознаграждения по вкладам;

- порядком ведения документации по предоставленному кредиту, предусмотренного Правилами ведения документации по кредитованию;

- неправомерной выдачей банком потребительского займа при превышении максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика;

- необоснованным наложением ареста на банковский счет клиента;

- предоставлением недостоверных сведений в кредитное бюро;

- несоблюдением требований законодательства к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в части отсутствии должного контроля за соблюдением выполнения подразделениями банка требований внутренних правил и процедур.

Также по итогам 2017 года проведены мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых страховыми организациями нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

По итогам выявленных нарушений в отношении страховых организаций применено 13 санкций и ограниченных мер воздействия, в том числе:

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- 4 санкций в виде наложения и взыскания штрафов.

- 9 ограниченных мер воздействия, в том числе 8 письменных предписаний и 1 письменное предупреждение.

Результаты проведенного анализа показали, что страховыми организациями были допущены нарушения, связанные с (со):

- сроком осуществления страховой выплаты;

- неправомерным отказом в осуществлении страховой выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и по добровольному страхованию автомобильного транспорта;

- сроком проведения оценки размера вреда, причиненного имуществу.

В отношении микрофинансовых организаций по итогам 2017 года

применено 89 санкций и ограниченных мер воздействия в том числе:

- 30 санкций в виде наложения и взыскания штрафов;

- 59 ограниченных мер воздействия, из них 52 письменных предписания, 6 письменных предупреждений, заключено 1 письменное соглашение.

Результаты проведенного анализа показали, что МФО были допущены нарушения, связанные с:

- несоответствием Договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства Республики Казахстан;

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- предоставлением микрокредитов, на сумму превышающую предельный размер, установленный Законом о МФО2;

- превышением предельного размера ГЭСВ3;

- неправомерным взиманием комиссий и иных платежей, в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита;

- предоставлением недостоверных сведений в кредитное бюро.