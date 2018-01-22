За 2017 год Нацбанк применил 115 санкций и ограниченных мер воздействия в отношении банков

Национальным Банком РК по итогам 2017 года проведен мониторинг и анализ допущенных в 2017 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций. По итогам года в отношении банков применено 115 санкций и ограниченных мер воздействия за нарушения прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
- 26 санкций в виде наложения и взыскания штрафов;
- 89 ограниченных мер воздействия, в том числе 73 письменных предписания и 16 письменных предупреждений.
Результаты проведенного анализа показали, что банками были допущены нарушения, связанные с:
- порядком исполнения платежных требований, согласно которому платежные требования на взыскание просроченной задолженности по займу необходимо исполнять в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица и/или от суммы, поступившей на банковский счет;
- несоблюдением сроков предоставления информации по запросу заемщика в период обслуживания договора банковского займа;
- взиманием банком комиссий, не связанных с оказанием банковских услуг;
Лишь 2,3% составляет доля рынка ценных бумаг на KASE
- невыполнением банком обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении при распространении информации о величинах вознаграждения по вкладам;
- порядком ведения документации по предоставленному кредиту, предусмотренного Правилами ведения документации по кредитованию;
- неправомерной выдачей банком потребительского займа при превышении максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика;
Лишь 2,3% составляет доля рынка ценных бумаг на KASE
Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 324 тенге
За месяц казахстанцы отправили за рубеж более 50 млрд тенге
Южная Корея продолжает «давить» на криптовалюты
Центр перинатологии и детской кардиохирургии получил в подарок новое оборудование
- необоснованным наложением ареста на банковский счет клиента;
- предоставлением недостоверных сведений в кредитное бюро;
- несоблюдением требований законодательства к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в части отсутствии должного контроля за соблюдением выполнения подразделениями банка требований внутренних правил и процедур.
Также по итогам 2017 года проведены мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых страховыми организациями нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
По итогам выявленных нарушений в отношении страховых организаций применено 13 санкций и ограниченных мер воздействия, в том числе:
Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 324 тенге
- 4 санкций в виде наложения и взыскания штрафов.
- 9 ограниченных мер воздействия, в том числе 8 письменных предписаний и 1 письменное предупреждение.
Результаты проведенного анализа показали, что страховыми организациями были допущены нарушения, связанные с (со):
- сроком осуществления страховой выплаты;
- неправомерным отказом в осуществлении страховой выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и по добровольному страхованию автомобильного транспорта;
- сроком проведения оценки размера вреда, причиненного имуществу.
В отношении микрофинансовых организаций по итогам 2017 года
применено 89 санкций и ограниченных мер воздействия в том числе:
- 30 санкций в виде наложения и взыскания штрафов;
- 59 ограниченных мер воздействия, из них 52 письменных предписания, 6 письменных предупреждений, заключено 1 письменное соглашение.
Результаты проведенного анализа показали, что МФО были допущены нарушения, связанные с:
- несоответствием Договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства Республики Казахстан;
За месяц казахстанцы отправили за рубеж более 50 млрд тенге
- предоставлением микрокредитов, на сумму превышающую предельный размер, установленный Законом о МФО2;
- превышением предельного размера ГЭСВ3;
- неправомерным взиманием комиссий и иных платежей, в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита;
- предоставлением недостоверных сведений в кредитное бюро.