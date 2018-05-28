За 4 месяца 2018 года чистый инвестиционный доход ЕНПФ увеличился в 1,8 раза

За 4 месяца 2018 года чистый инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) увеличился в 1,8 раза и составил 169,31 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2017 года был равен 92,15 млрд тенге, сообщает аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Как отмечается в сообщении АФК, за отчетный месяц чистый доход увеличился на 102,87 млрд тенге.

«Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 2,14%. Напомним, что чистый инвестиционный доход фонда за весь прошлый год составил 550,56 млрд тенге. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 11,81 млрд тенге за январь-апрель 2018 года, увеличившись на 42,8% в сравнении первыми четырьмя месяцами прошлого года», - отмечается в сообщении.

За апрель 2018 года количество счетов на балансе ЕНПФ увеличилось на 17,9 тыс. до 10 млн 132,8 тыс. Тем временем счета, на которых имеются накопления выросли незначительно – на 3 тыс., до 9 млн 881,6 тыс. счетов.

Пенсионные накопления граждан Казахстана в апреле 2018 года увеличились на 159,85 млрд тенге или 2%, составив 8 трлн 133,9 млрд тенге. Прирост с начала года равен 353,18 млрд тенге или 4,5%.

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За анализируемые 4 месяца текущего года пенсионные взносы составили 266,45 млрд тенге. За аналогичный период 2017 года – 238,73 млрд тенге.

Выплаты (включая переводы в страховые компании) составили 83,03 млрд тенге с начала года. За сопоставимый период 2017 года было выплачено 91,28 млрд тенге.

На 1 мая 2017 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 8 трлн 135,7 млрд тенге. Портфель пенсионных активов в апреле вырос на 160,21 млрд тенге или 2%.

Как отмечают аналитики АФК, в отчетном месяце свободные средства в основном инвестировались в ГЦБ Казахстана и депозиты зарубежных банков.

«Так, портфель ГЦБ в апреле вырос на 3,6% до 3 трлн 708 млрд тенге, а общий объем депозитов увеличился на 26,7% до 717,9 млрд тенге. Инвестиции в ГЦБ иностранных государств сократились на 8,5% до 1 трлн 11,8 млрд тенге. Средства фонда в казахстанских БВУ увеличились на 2,3 млрд до 1 трлн 657,1 млрд тенге, что составляет 20,4% всего портфеля. Отметим, что увеличение суммарных инвестиций в БВУ Казахстана в апреле произошло на фоне прироста стоимости портфеля, а не за счет новых инвестиций. При этом в апреле завершился срок обращения облигаций АО «Цеснабанк» на 4,4 млрд тенге у ЕНПФ, которые соответственно выбыли из портфеля», - поясняется в письме.

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При разбивке портфеля по эмитентам инвестиции в облигации Минфина Казахстана увеличились на 52,5 млрд до 3 трлн 146,3 млрд тенге, тогда как объем нот Нацбанка в портфеле вырос на 74,94 млрд тенге до 561,7 млрд тенге.

Также АФК отмечает сокращение инвестиций в гособлигации США – с 646,5 млрд до 541,6 млрд тенге. В части зарубежных банковских депозитов, они увеличились на 153 млрд тенге в апреле, до 396,43 млрд тенге.

«В основном эти средства находятся на счетах в Credit Agricole (125,45 млрд тенге) и Bank of Tokyo-Mitsubishi (114,24 млрд тенге). Также следует отметить, что в портфеле ЕНПФ появились облигации Sinopec GRP Overseas Dev (3,05 млрд тенге) и State Grid Overseas Inv (3,16 млрд тенге). Sinopec – одна из самых крупных нефтегазовых компаний в Китае (долгосрочный рейтинг от S&P – "А+"). State Grid Corporation – китайская электросетевая компания, являющаяся крупнейшей в данной отрасли в мире (долгосрочный рейтинг от Fitch – "А+")», - отмечается в информации.

Справка:

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) начал работу в Казахстане 22 августа 2013 года. Фонд создан на базе ГНПФ. Учредителем и акционером ЕНПФ выступает правительство республики (в лице комитета госимущества и приватизации Минфина), управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.

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