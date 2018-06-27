За 5 месяцев 2018 года активы банковского сектора РК снизились на 2,7%

Совокупные активы банковского сектора Казахстана на 1 июня 2018 года составили 23,5 трлн тенге, что на 2,7% меньше по сравнению с началом года, сообщил аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Как отмечается в сообщении ассоциации, в мае активы БВУ страны снизились сразу на 356,3 млрд тенге против роста на 94,9 млрд тенге в апреле.

Как отмечают аналитики, уменьшение активов в мае происходило на фоне сокращения обязательств (-379,1 млрд тенге) и базы фондирования ККБ, у которого отмечается снижение вкладов юрлиц (-99,9 млрд тенге) и погашение еврооблигаций (-100 млрд тенге).

«Вместе с тем суммарное снижение активов с начала года составило 650,7 млрд тенге (до 23,5 трлн тенге), происходящее на фоне равнозначного снижения обязательств (-687,9 млрд тенге) и менее существенной отрицательной переоценки ссудного портфеля (-192,9 млрд тенге)», - говорится в сообщении аналитического центра АФК.

Отметим, за январь-май 2018 года объем выданных в стране кредитов составил 4,7 трлн тенге, что на 24% выше соответствующего периода прошлого года.

Проиграет ли биткоин золоту?

«Очередное снижение центральным банком базовой ставки на июньском заседании (4 июня) до уровня 9% может иметь лишь ограниченный положительный эффект на дальнейшую активизацию кредитования. При этом дальнейшее снижение доходности инструментов денежного рынка (TONIA – 8,0%, USDKZT SWAP – 7,9%) и нот НБ РК (8,1%) делает их менее привлекательными, постепенно увеличивая мотивы к перенаправлению свободной ликвидности на кредитование», - отмечается в информации.

«Хотим отдельно отметить, что принятый сенатом парламента законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле" и сопутствующий ему пакет поправок в Гражданский кодекс Казахстана предполагают расширение предлагаемой БВУ депозитной линейки по тенговым инструментам путем выделения отдельного инструмента – сберегательных вкладов, которые будут являться источником устойчивого фондирования в структуре пассивов банков, тем самым увеличивая потенциал кредитования», - говорится в сообщении.

В АФК также отметили, что доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за январь-май 2018 года увеличилась с 14,6% до 15,5% (+0,2% по итогам мая). В то же время проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней снизились с 9,3% до 9,1% (+0,1% по итогам мая). Совокупные провизии сектора с начала года снизились на 178,5 млрд тенге (-8,4%), до 1,9 трлн тенге (основное влияние ККБ -267,8 млрд тенге). Без учета ККБ рост провизий с начала года составляет 7,1%, или 89,3 млрд тенге.

Дневная сессия: нацвалюта ослабла до 340,86 тенге за доллар

Суммарное снижение обязательств банковского сектора с начала года составило 687,9 млрд тенге (-3,3%), до 20,4 трлн тенге.

«Более половины указанного снижения (52%) приходится на уменьшение корпоративных депозитов», - поясняется в сообщении.

В аналитическом центре также отметили, что с начала 2018 года собственный капитал банковского сектора страны показывает невыразительную позитивную динамику – плюс 37,2 млрд тенге (+1,2%), до 3,1 трлн тенге.

«Рост капитала, в том числе, сдерживается необходимостью формирования дополнительных провизий ввиду вступления в силу МСФО 9», - отмечает аналитический центр АФК.

Суммарное снижение депозитного портфеля за январь-май составило 358,4 млрд тенге (-2,1%), до 16,3 трлн тенге. За счет уменьшения вкладов юрлиц (-360,5 млрд тенге), наблюдается постепенная ребалансировка основного источника фондирования на вклады физлиц (+2,1 млрд тенге), доля которых выросла до 50,4% от совокупного портфеля.

На 1 июня 2018 года банковский сектор Казахстана представлен 32 банками.