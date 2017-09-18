За 7 месяцев 2017 года объем Нацфонда сократился на 2,89 трлн тенге

На начало августа 2017 года средства Национального фонда РК составили 20,98 трлн тенге, сократившись на 2,89 трлн тенге, или на 12,1% с начала года, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана.

Согласно данным Министерства финансов РК, которые приводит в своей аналитике АФК, с учетом инвестиционного расхода в 0,78 трлн тенге и налогов в 1,064 трлн тенге, поступления в Нацфонд в январе-июле этого года составили 0,31 трлн тенге.

Как отмечается, в отчетный период было использовано 3,2 трлн тенге средств фонда: - на гарантированные трансферты было направлено 1,91 трлн тенге;

- на целевые трансферты - 1,29 трлн тенге;

- на покрытие расходов - 5,14 млрд тенге.

Гарантированный трансферт из Нацфонда в республиканский бюджет составил 2,88 трлн тенге.

Как отмечают аналитики Ассоциации, За 7 месяцев текущего года доходная часть консолидированного бюджета была исполнена на 47,5%. То есть доходы составили 4,13 трлн тенге.

Налоговые поступления были равны 4,67 трлн тенге, при скорректированном бюджете на этот год в 8,27 трлн тенге. Стоит отметить, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года налоговые поступления в отчетном периоде увеличились на 22,7% или 864,6 млрд тенге.

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Налоговые поступления в госбюджет составили 3,61 трлн тенге:

- КПН - 844,5 млрд тенге (увеличение на 9,6%),

- ИПН - 431 млрд тенге (+7,7%),

- соцналог - 323,1 млрд тенге (+9,5%),

- НДС - 831,3 млрд тенге (+6,9%),

- акцизы - 136,3 млрд тенге (+24,8%).

Налоговые поступления от организаций нефтяного сектора в Нацфонд составили 1,06 трлн тенге (+76,1%).

Инвестиционные доходы (убытки) от управления Национальным фондом РК составили минус 784,19 млрд тенге.

Расходная часть консолидированного бюджета на конец июля была исполнена на 61% из заложенных 12,56 трлн тенге, что составляет 7,66 трлн тенге. Как отмечается, самая крупная статья расхода - целевое перечисление в АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) в размере 2,09 трлн тенге.

1,3 трлн тенге было направлено на социальную помощь и социальное обеспечение. 1,06 трлн тенге составили расходы на образование, на здравоохранение было потрачено 652,5 млрд тенге.

Расходы по обслуживанию долга составили 293,4 млрд тенге, при запланированных 474,2 млрд тенге на 2017 год.

Затраты в текущем году выросли на 51,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, составив 7,66 трлн тенге.

Если не учитывать единовременные трансферты в ФПК (в размере 2,09 трлн тенге) и на ЭКСПО-2017 (77 млрд тенге), то получается, что расходы в 2017 году выше на 437,9 млрд тенге или на 8,7%.

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Расходы, при этом, выросли по всем статьям бюджета, за исключением «государственных услуг общего характера» (уменьшение на 1 млрд тенге).

Дефицит бюджета за анализируемый период составил 3,99 трлн тенге или 19,1% от объема ВВП - в отчетном периоде 20,94 трлн тенге. Как отмечают в АФК, данный разрыв финансируется в основном за счет трансфертов из Нацфонда - 3,2 трлн тенге и за счет внутренних государственных заимствований - 1,36 трлн тенге.

Но большая часть данного дефицита (2,09 трлн тенге) относится к единовременной мере, предпринятой для поддержки финансового сектора. Без учета этих средств дефицит консолидированного бюджета был бы равен 1,9 трлн тенге.

Отметим, бюджетом на текущий год заложен дефицит в размере 4,35 трлн тенге, в 2016 году дефицит составил 3,1 трлн тенге.