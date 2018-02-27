За январь активы банков уменьшились на 434,3 млрд тенге

Начало года ознаменовалось некоторым ускорением темпов снижения активов банковской системы: за январь активы БВУ уменьшились на 434,3 млрд тенге (-1,8%) до 23,8 трлн тенге на фоне продолжающейся отрицательной переоценки кредитного портфеля (-367,3 млрд тенге за январь) и роста расходов на формирование провизий в связи с вступлением в силу МСФО 9 (провизии выросли на 189,3 млрд тенге).

В январе курс тенге укрепился на 9,4 тенге (2,8%) до 322,9 тенге за доллар, что соответствующим образом отразилось на уровне долларизации. По данным НБ РК, уровень долларизации депозитов на конец января составил 45,4% (ранее 47,7%), а доля кредитов в иностранной валюте составила 26,3% (25,7%).

Кредитование активизируется, однако ссудный портфель БВУ сокращается на фоне переоценки

Прирост ссудного портфеля по всем банкам в первый месяц года оказался отрицательным: снижение ссудного портфеля БВУ составило 367,3 млрд тенге (-2,7%) до 13,2 трлн тенге. Отмечаем, отрицательная динамика ссудного портфеля сохраняется четвертый месяц подряд, при этом январское снижение превысило суммарное снижение за октябрь-декабрь прошлого года на 18% (312,4 млрд тенге). Банковское кредитование ограничивают макроэкономические условия, в т.ч. сохраняющийся существенный кредитный риск.

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По итогам января максимальное снижение ссудного портфеля в абсолютном выражении наблюдалось у Казкоммерцбанка – минус 144,3 млрд тенге (-9,0%) до 1,5 трлн тенге. В то же время максимальный прирост ссудного портфеля наблюдается у KASPI BANK, портфель которого за январь увеличился на 12,3 млрд тенге (1,3%) до 952,0 млрд тенге.

В январе текущего года объем выдачи новых кредитов составил 830 млрд тенге, что на 44% больше показателя января 2017 года. При этом месяцем ранее - в декабре 2017 года было выдано 1,2 трлн тенге, что является максимальным показателем за последние три года.

Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе увеличилась за январь 2018 года с 14,6% до 16,7% (2,2 трлн тенге). В то же время проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней составляют 9,8% от совокупного ссудного портфеля (9,3% по итогам 2017 года). Сформированные провизии по системе за отчетный период увеличились на 189,3 млрд тенге (9,1%) до 2,3 трлн тенге или 103% покрытия NPL. Рост провизий ускорился в том числе в связи с вступлением в силу МСФО 9, а также на фоне признания банками проблемной задолженности на балансах.

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Обязательства сократились на 1,0%, а собственный капитал на 7,0%

Совокупные обязательства БВУ за январь показали снижение на 221,5 млрд тенге (-1%) до 22,3 трлн тенге. В то же время собственный капитал сократился на 212,9 млрд тенге (-6,9%) до 2,8 трлн тенге.

Лидирующее место по снижению как активов, так и обязательств по итогам первого месяца 2018 года занял Народный Банк. С начала года обязательства уменьшились на 260,1 млрд тенге (за 2017 год обязательства банка уменьшились на 33,6 млрд тенге). Указанное снижение обязательств происходило на фоне снижения вкладов юридических лиц (-150,5 млрд тенге), в то время как вклады физических лиц показали меньшее снижение (-2,4 млрд тенге). Вместе с тем, наибольший рост обязательств за отчетный период наблюдается у АТФБанка (+143,8 млрд тенге), тогда как по итогам 2017 года обязательства банка снизились на 157,5 млрд тенге. Указанный прирост был обеспечен увеличением депозитной базы со стороны юридических клиентов (+157,8 млрд тенге), а портфель физических лиц уменьшился (-13,3 млрд тенге). В то же время собственный капитал банка увеличился на 1,0% до 96,2 млрд тенге.

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Долларизация депозитов снизилась до 45,4%

Прирост депозитного портфеля по БВУ по итогам января оказался положительным (впервые за последние четыре месяца): увеличение портфеля составило 99,3 млрд тенге (+0,6%) до 16,8 трлн тенге. При этом отмечаем, рост корпоративных вкладов составил 173,8 млрд тенге (+2,1%) до 8,6 трлн тенге, в то время как вклады населения уменьшились на 74,5 млрд тенге (-0,9%) до 8,2 трлн тенге.

Согласно данным НБ РК, совокупные депозиты во всех депозитных организациях в январе снизились на 387,0 млрд тенге и составляют 17,1 трлн тенге (-2,2%). При этом в январе текущего года объем привлеченных вкладов увеличился на 20,8% по сравнению с январем 2017 года. Совокупный объем вкладов в тенге в январе вырос на 2,1% до 9,4 трлн тенге при снижении вкладов в иностранной валюте на 6,9% до 7,8 трлн тенге. На этом фоне доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле снизилась за на 2,3% до 45,4%.

Чистая прибыль за январь показала рост на 39%

Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам января 2018 года составила 54,9 млрд тенге, показав рост на 39% по сравнению с январем 2017 года (39,5 млрд тенге). При этом рентабельность активов и собственного капитала БВУ Казахстана остаются достаточно скромными. Показатель рентабельности активов (ROA) за первый месяц 2018 года составил 0,2%, в то время как рентабельность собственного капитала (ROE) составила 1,9%. Отмечаем, годовая инфляция по итогам января составила 6,8%. С учетом сдержанной динамики кредитования многие банки поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг (ноты НБ РК, авторепо ГЦБ, предоставление ликвидности через валютные свопы), доходность которых показывает понижательную динамику вслед за базовой ставкой НБ РК.

Основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (15,7 млрд тенге), ДБ Сбербанк (10,3 млрд тенге) и Kaspi Bank (9,3 млрд тенге).

Последние рейтинговые действия в отношении БВУ страны имели негативный характер

При этом аналитики АФК положительно оцениваеют повышение S&P кредитных рейтингов РФ (23.02) до инвестиционного уровня (BBB-), что может способствовать изменению притоков инвестиционного и спекулятивного капитала на долговой рынок РФ и Казахстана. Отмечается, в отчетном периоде рейтинги «В-/В» Qazaq Banki были понижены S&P (13.02) до «ССС+/С» и помещены в список CreditWatch Negative в связи с давлением на базу фондирования и уязвимостью финансовых показателей. Capital Bank отозвал (16.02) свои кредитные рейтинги «ССС+/С», куда они были помещены S&P 09 февраля ввиду неопределенности в отношении его бизнеса и финансирования. S&P также понизило (09.02) рейтинги Эксимбанк Казахстан до «ССС+/С» с «В-/В» в связи с уязвимым качеством активов и слабыми показателями фондирования.