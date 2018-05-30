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За апрель объем депозитов в тенге сократился на 0,5%

30.05.2018 13:37   543   0

На конец апреля 2018 года объем депозитов в национальной валюте составил 9,377 трлн тенге, в иностранной валюте - 7,678 трлн тенге, что меньше на 0,5% и больше на 3,8%, соответственно, по сравнению с мартом 2018 года, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Кроме того, за анализируемый месяц уровень долларизации вырос с 44% до 45%.

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец апреля 2018 года составил 17,055 трлн тенге (увеличение за месяц на 1,4%). Депозиты юридических лиц выросли на 0,9% до 8,905 трлн тенге, депозиты физических лиц – на 1,9% до 8,15 трлн тенге.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в апреле 2018 года сократились на 2,5% до 5,227 трлн тенге, в иностранной валюте выросли на 6,2% до 3,678 трлн тенге (41,3% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 2,1% до 4,15 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,7% до 4 трлн тенге (49,1% от депозитов физических лиц).

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Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,3% (в декабре 2017 года – 8%), по депозитам физических лиц – 11,6% (11,7%).

  • Источник:
  • пресс-служба НБ РК
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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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