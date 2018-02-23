За четыре года БТА Банк вернул $1,4 млрд, похищенных Аблязовым

БТА Банк сегодня существует только как акционерное общество и в настоящее время занимается возвратом активов банка. С 2014 года компании удалось вернуть $1,4 млрд из $4,8 млрд, которые английский суд обязал Мухтара Аблязова выплатить в пользу БТА.

«Банк как таковой не существует, это акционерное общество. Оно функционирует и полностью занимается возвратом активов», - рассказал руководитель пресс-службы АО «БТА Банк» Эльдар Шамсутдинов.

По словам Шамсутдинова компания погасила обязательства перед кредиторами, и сегодня основная деятельность направлена на возврат активов АО «БТА Банк».

Среди стран куда были выведены деньги банка фигурировали страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. При этом среди возвращенных средств, есть объекты элитной недвижимости, по приблизительным данным Аблязову принадлежало порядка 900 квартир. «Их обнаружить очень сложно, так как они зарегистрированы на ряд лиц и сложную структуру офшоров», - говорит он.

Возвращенные деньги направляются на операционные расходы, дофинансирование проектов, находящихся в инвестиционной фазе, т.е. предпродажная подготовка. На сегодняшний день в штате компании работают финансисты и юристы, в числе которых и бывшие сотрудники БТА банка.

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В краткосрочной и среднесрочной перспективе БТА не планирует возвращаться к банковской деятельности. О том, чем компания будет заниматься в дальнейшем, можно будет говорить лишь через 3-5 лет, сообщил руководитель пресс-службы.

На вопрос, с чем связана нынешняя активность компании, спикер ответил, что с окончанием нескольких судебных дел, которые препятствовали открытому взаимодействию со СМИ, БТА переходит из полузакрытого режима к практике открытого доступа к информации. «Сейчас много дел было решено. Поэтому мы хотим перейти к открытости. Мы будем организовывать пресс-конференцию где постараемся рассказать каким образом и в какие сроки были возвращены активы, покажем это схематично», - добавил спикер.

Напомним, 17 июля 2015 года Высокий суд Англии вынес приказ о замораживании активов прямо или косвенно принадлежащих Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову.

23 марта 2016 года Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова по всему миру, но данное решение он отказался исполнять. Более того, суд обязал Ильяса Храпунова выплатить понесенные банком судебные расходы.

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После чего, Храпунов направил ответный иск о приостановлении запрета на использование активов. Но 15 февраля 2018 года, коммерческий суд Англии отклонил иск, также суд признал, что совершенные Храпуновым инвестиции, география которых достаточно широкая, ни что иное как прямое содействие в отмывании средств БТА банка в период с 2005 по 2009 годы.

Все основные апелляционные жалобы Храпунова в части отсутствия юрисдикции Судов Великобритании, наличие сговора между БТА и правоохранительными органами Казахстана и другое были полностью отвергнуты за голословностью обвинений.

«Наши консультанты в целом говорят, что позиция ответчиков только усугубляется их категоричным отказом от дачи показаний и раскрытия требуемых стороной истца документов и доказательств. Мы приветствуем решение суда и надеемся на положительный исход событий», - резюмировал Шамсутдинов.