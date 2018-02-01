За год объем займов в торговлю сократился на 761 млрд тенге

Оптовая и розничная торговля пока остается приоритетным сектором кредитования, 2-е место из 11 отраслей по объемам займов, но эта тенденция умирает.

За 2017 год удельный вес отрасли в портфеле БВУ сократился с 22 до 16%. Такого массового оттока кредитных ресурсов с рынка за последнее десятилетие не наблюдалось. Вес сектора в портфеле БВУ всегда находился в коридоре 18-23%. По итогам прошлого года объем займов торговым предприятия составил 2 триллиона тенге, на 17% меньше, чем в 2016 году.

Самые большие потери в процентном отношении понес телеком. Банковский сектор пока проходит мимо тотальной цифровизации экономики. Ссудный портфель отрасли "информация и связь" потерял за год 33%. Общий объем займов на конец 2017 года составляет всего 99 миллиардов тенге (0,8% от портфеля).

Банки выходят на короткие кредитные позиции. Половина банковских займов консолидирована на непроизводственном секторе: это в основном кредиты физлицам и ИП. В этом сегменте объем займов составляет 6,42 трлн тенге - 50,5% от всего кредитного портфеля БВУ.

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