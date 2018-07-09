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За полгода золотовалютные резервы Нацбанка составили примерно $30,6 млрд

09.07.2018 17:30   772   0

За 6 месяцев 2018 года золотовалютные резервы Национального Банка составили, по предварительным данным, $30,6 млрд. Международные резервы страны достигли $88,7 млрд, сообщил Данияр Акишев.

Он отметил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, изымаемая преимущественно выпуском нот. По состоянию на 5 июля 2018 года чистое изъятие ликвидности Национальным Банком Казахстана составило 3,2 трлн тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении составили 3,7 трлн тенге. Доходность по нотам в июне, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,11%-8,29%.

По его словам, объем открытой позиции НБ РК по операциям прямое РЕПО составил 198 млрд тенге, обратное РЕПО – 183 млрд тенге, банковских депозитов в Национальном Банке – 361,5 млрд тенге. Ставка TONIA по итогам 5 июля 2018 года составила 8,01%.

«Продолжает восстанавливаться кредитный рынок. Выдача новых кредитов за январь-май увеличилась на 24% или на 915 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в декабре 2017 года до 12,5% в мае 2018 года», отметил Д.Акишев.

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«В целом, денежно-кредитные условия поддерживаются на нейтральном уровне. На фоне неустойчивых внешних факторов и вероятности реализации проинфляционных рисков остается актуальным вопрос управления инфляционными ожиданиями. В этой связи в дальнейшем не исключается изменение характера денежно-кредитных условий на более жесткий», - подчеркнул Д.Акишев.

В завершении своего выступления он отметил, что в последние два года индикатор TONIA, который, как известно, является операционным ориентиром при проведении денежно-кредитной политики, находится вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки. Это обусловлено и избыточностью структурной ликвидности в банковском секторе, и, по всей вероятности, достаточно широким коридором. «В настоящее время Национальный Банк Казахстана изучает возможность постепенного сужения во втором полугодии границ коридора, что повысит, как степень управляемости процентными ставками на денежном рынке, так и операционную эффективность инструментов денежно-кредитной политики», - подытожил Д.Акишев.

  • Источник:
  • Пресс-служба Нацбанка РК
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Цитата дня
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Даурен Абаев
Министр информации и коммуникаций РК
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