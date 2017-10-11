За последние 10 лет Нидерланды инвестировали в Казахстан более $73 млрд

За последние 10 лет больше всего в Казахстан инвестировали Нидерланды. Сумма инвестиций составила $73,2 млрд долларов. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по инвестициям МИР РК Лариса Джумагалиева, передает Kursiv.kz.

В рамках пресс-конференции в Правительстве она привела данные Нацбанка РК в период с 2005 по 2017 годы.

Как стало известно, основными инвесторами РК также являются:

- США ($28,4 млрд),

- Швейцария ($18,2 млрд),

- Китай ($14,5 млрд),

- Франция ($13,6 млрд),

- Великобритания ($12,3 млрд),

- Россия ($10,8 млрд),

- Италия ($5,8 млрд),

- Япония ($5,5 млрд),

- Бельгия ($5,4 млрд).

По информации Ларисы Джумагалиевой, объем валового притока прямых иностранных инвестиций по итогам первого полугодия 2017 года составил $10,5 млрд.

«Это на 8,6% больше, чем в прошлом году. Чистый приток прямых инвестиций вырос на 20% и составил $4,2 млрд», - сообщила она.