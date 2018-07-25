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Нацбанк: Заемщики из социально уязвимых слоев населения смогут гасить ипотечный займ арендными платежами

25.07.2018 17:15   945   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Для инвалидов 1-й и 2-й группы, участников ВОВ, детей трагически погибших родителей, а также многодетных семей, получивших ипотечный займ в 2004-2009 годах Национальный банк, возможно, будет разрабатывать новые условия, чтобы сохранить им единственное жилье.

«Мы сейчас разрабатываем механизм, как помочь отдельным категориям граждан. Он нужен тем, кто не может выполнять даже требований уже работающей, принятой программы. Мы хотим перевести их на арендные платежи. Будут еще публичные обсуждения, но думаю, к концу лета уже будет решение», - рассказал начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Александр Терентьев.

Также спикер пояснил, кто именно попадает под «отельную категорию», - «есть такая категория граждан, как социально уязвимые слои населения, которые требуют более детальной помощи. Для этого сегмента: инвалиды 1-й и 2-й группы, участники ВОВ, дети трагически погибших родителей, а также многодетные семьи – это те категории, для которых мы, возможно, будем разрабатывать иные условия, чтобы сохранить жилье. Выселить многодетную семью – таких фактов у нас нет или ветеранов великой отечественной войны, которых осталось по всему Казахстану 2 700 человек – не имеем права забрать у них жилье, так же, как и у детей, у которых погибли родители или у тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Мы готовы разрабатывать иные механизмы защиты», - пояснил он.

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При этом он отметил, что фактически НБ из собственных средств на помощь заемщикам уже выделил около 300 млрд тенге с учетом валютных займов.

«Для обозначенной категории граждан, возможно, понадобятся дополнительные ресурсы, чтобы государство взяло их под свою опеку. Безусловно, у банков это имущество нужно выкупать или вводить какие-то другие инструменты, чтобы сохранить этим людям жилье», - считает он.

При этом он напомнил, что норма законодательства по программе арендного жилья уже в марте месяце принята, то есть уже у банков есть такое право – передавать изъятое имущество в аренду.

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член Общественного совета Алматы

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