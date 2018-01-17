Зампред Нацбанка прокомментировал в суде адвокатский запрос о правомерности действий «Азия Кредит Банка»

Олег Смоляков в ходе судебного разбирательства «по делу ЕНПФ» прокомментировал адвокатский запрос адвоката Сеидовой о правомерности действий «Азия Кредит Банка».

«Вы в своем письме от 17 февраля 2017 года на адвокатский запрос, в частности мой: на вопрос были ли нарушены нормы законодательства при списании денежных средств, поставленных в заклад непосредственно Кенжебаевым имели ли место нарушения закона? Вы пишете о том, что взыскания на указанные деньги осуществлено банком с нарушением порядка установленного договора займа. По данному факту было служебное расследование?», - спросила во время судебного заседания адвокат Руслана Ерденаева Харип Сеидова.

«Да, действительно, 6 января 2017 года поступил запрос адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Сеидовой о правомерности заключения договора залога и погашению задолженности по займу заемщика. Было сформулировано два подвопроса и первый касался того, были ли соблюдены «Азия Кредит Банк» нормы действующего законодательства при принятии в заклад по кредитному договору Кенжебаева находящихся на депозитном счете ТОО «Бузгул Аурум» денежных средств в размере 5 млрд тенге, полученных товариществом с ограниченной ответственностью от продажи своих облигаций АО «ЕНПФ». Второй подвопрос: были ли соблюдены «Азия Кредит Банком» нормы действующего законодательства при погашении кредита Кенжебаева за счет средств ТОО «Бузгул Аурум» в размере 5 млрд, полученных от продажи облигаций АО «ЕНПФ». (…) В соответствии с данным запросом мы инициировали документальную проверку. Она была проведена непосредственно силами департамента по надзору за банками. По результатам данной проверки было дано заключение. Заключение состоит в следующем: по первому подвопросу (…) – согласно пункту 1 статьи 35 «Закона о банках», возвратность кредитов может обеспечиваться неустойкой, залогом, гарантией, поручительством и другими способами. В соответствии пункта 1 статьи 305 гражданского кодекса РК, залогодателем может быть, как сам должник, так и третье лицо. Исходя из законодательства, законодательство не ограничивает возможности принятия залога от третьих лиц и при соблюдении требований по имеющейся документации кредитного досье, данный залог третьего лица может быть принят в отношении обязательств. По второму подвопросу – мы обратились непосредственно к условиям договора. В рамках данного договора между банком и г-ном Кенжебаевым есть пункт 8.1.6, который гласит, что банк в праве требовать досрочного возврата суммы займа и вознаграждения по нему при нарушении заемщиком сроков, установленных для возврата очередной части займа и выплаты вознаграждения более чем на 40 календарных дней. Исходя из этого, мы полагаем, что право банка досрочно истребовать сумму залога наступает только по истечению 40 дней», - ответил заместитель председателя правления национального банка Олег Смоляков.

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Г-жа Сеидова уточнила, что кредит был предоставлен на таких условиях: в течение 5 месяцев погашается только вознаграждения, а основная сумма долга идет на конец даты погашения. Насколько правомерны были действия банка, если во время списания 5 млрд тенге еще не наступил срок оплаты основного долга, а 5 млрд тенге снимаются лишь за то, что была просрочка вознаграждения на 7 дней?

«Законодательство не регулирует график погашения займов – банк заемщика может выбрать любой график погашения, в том числе и с возможностью выплатой основного долга в конце срока погашения. Законодательство на уровне гражданского кодекса позволяет банку досрочно истребовать, в случае неисполнения обязательств заемщика, но при этом ссылается на условия договора. В этом случае приоритетом является договор и условия, прописанные в нем», - отметил зампред Нацбанка.

«У заемщика первоначально имеются задолженности по предыдущим договорам, которые обеспечены залогом, а банк снимает деньги с заклада в обеспечение предыдущих договоров, но не реализовав право на реализацию обеспеченных предыдущих займов. Насколько это правомерно? Первоочередность обеспеченных залогов идет за счет залогового имущества или закладу денег по другому договору?», - продолжает допрос адвокат.

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«По информации, которой я располагаю, залог вклада ТОО «Бузгул Аурум» был в отношении обязательств Кенжебаева перед непосредственно «Азия Кредит Банком». Банк имел как требования к Кенжебаеву, так и залог третьего лица в виде депозит ТОО «Бузгул Аурум» в этом банке. В части истребования в случае просроченного платежа регулируется договорными отношениями банка и кредитора. Что касается возможности и очередности погашения по другим займам, то здесь законодательством или регуляторной практикой никакой очередности нет. Если просрочка по другому займу не наступила, то заемщик, получив какие-то деньги в виде доходов или кредита из другого банка, он в праве использовать на те цели, которые определены в кредите. Кредит был на потребительские цели – фактически, это любая цель. В данном случае кредитор использовал данные средства на погашение других займов – законодательство не регулирует этот вопрос. Если есть просрочка по данному кредиту, то банк, конечно, в праве обратить взыскания на залоги. Но первое, что обязан сделать банк - в течение 30 дней уведомить заемщика о необходимости погашения и внесения соответствующих денежных средств по займу», - разъяснил г-н Смоляков.

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Защитник поинтересовалась, насколько правомерно принятие в заклад активов ЕНПФ?

«Законодательство на уровне закона о банках и гражданского кодекса не регламентирует вопрос. Оно дает право принимать залог, дальше нужно руководствоваться кредитной политикой банка», - пояснил зампред Нацбанка.

Адвокат в интересах Кенжебаева Нелли Андронова уточнила: то что банком не был выдержан срок в 40 дней, прежде чем начинать процедуру списания, это является нарушением?

«В соответствии с законодательством, законодательство отсылает на договор, а это гражданско-правовые отношения. Я могу предполагать, что есть нарушения договорных отношений, это гражданско-правовых отношения мы, национальный банк, не уполномочены вмешиваться в операционную деятельность, все эти вопросы решаются в судебном порядке», - повторил Смоляков.

Андронова поинтересовалась: уведомление не было направлено ни самому Кенжебаеву, ни директору ТОО «Бузгул Аурум» является ли нарушением?

«Если уведомление не было направлено и есть соответствующие факты, то да, нарушение», - подтвердил заместитель председателя правления Нацбанка.

На вопрос, если денежные средства находятся у банка, есть ли механизмы изменить существующую ситуацию Смоляков ответил кратко: «Только в судебном порядке».

Допрос продолжил адвокат Руслана Ерденаева Александр Блок: согласно кредитной политики «Азия Кредит Банка», утвержденной советом директоров, этому банку запрещено использовать собственные средства ЕНПФ. Однако, как установлено следствием, банк это допустил. Является ли это прямым нарушением законодательства о банках со стороны «Азия Кредит Банк»?

«Есть нормы законодательства, которые регулируют деятельность банков. Исходя из законодательства, залог и истребование залога возможно со стороны третьих лиц. При этом, есть нормы кредитной политики. Кредитная политика - это уже непосредственно деятельность самого банка, а не реализация норм законодательства», - отметил Смоляков.

«Тогда как это воспринимать? Вот банк решил, запретил себе, видимо это был посыл нацбанка: всем банкам второго уровня запрещено использовать собственные активы АО «ЕНПФ» в каком бы то ни было виде - залоге, закладе. И вот банк это допустил. Как вы расцениваете такой факт?», - интересуется Блок.

«Если такой факт имеется, то это нарушение кредитной политики. Нарушение кредитной политики банка с нашей стороны предполагает применение ограниченных мер воздействия, которые предусматривают либо повышение внутреннего контроля за деятельностью банка, либо изменение политики, ну и в целом по системе управления рисками. В случае невыполнения этих ограниченных мер воздействия мы уже имеем право налагать штрафы и т.д.», - прокомментировал Смоляков.

Защита может сделать вывод, что банк незаконно использовал активы АО «ЕНПФ», раз кредитная политика запрещает это, - уточняет адвокат.

«Что значит незаконно? Кредитная политика не согласуется Национальным банком. Кредитная политика - это внутренние документы банка, они должны руководствоваться законом при подготовке внутренней кредитной политики. Закон - залог третьих лиц, без указания это средства ЕНПФ или нет, он предусматривает. Дальше они уже сами должны определить, где и какие риски и на каком уровне они готовы принимать в залог», - прояснил зампред нацбанка.

«При допросе сотрудников «Азия Кредит Банка», защита каждому задавала вопрос – согласно кредитной политике вы не могли использовать средства ЕНПФ, почему вы это делали? Они отвечали, что они не знали, что это средства ЕНПФ. Возможно ли в наше время, когда существуют электронные средства связи и прочее, ну и 5 млрд это не 100 тенге… Мог ли банк не узнать происхождения этих денег, когда принимал их в заклад?», - интересуется Блок.

«Я не был в процессе принятия решений и не знаю, какими документами они руководствовались и не могу ответить на этот вопрос. В соответствии с законодательством, банк должен использовать максимально возможные способы, чтобы оценить риски», - прокомментировал Смоляков.

Адвокат уточнил: обладал ли банк «Азия Кредит Банк» возможностями выяснить происхождение 5 млрд тенге, поступивших в качестве заклада?

«Он должен был это сделать. Были ли возможности – я судить не имею права. Я не знаю, какими источниками они пользовались, какие ресурсы использовали, доступность этих ресурсов. Проверка должна быть на все условия соответствия кредитной политики. Проводил банк, мог ли он - я не могу оценивать», - заметил Смоляков.

В завершении допроса судья по данному делу Мартпек Какимжанов поинтересовался прогнозом Смолякова, может ли отразиться на деятельности банка «арест на всякий случай» части средств?

«У суда будет вопрос не как к свидетелю, а как к заместителю председателя правления Национального банка, ваше мнение хотел послушать. Дело в том, что мы только разбираемся с этим делом. Выводы суд будет делать после того, как удалится в совещательную комнату: кто, что сделал, кто виноват и что дальше нам делать. Дело в том, что гражданский истец имеет право предъявить иск и ставить вопрос об аресте того или иного имущества, которое, по его мнению, незаконно выбыло из чьего-то поля. В этой ситуации суд может поступить двумя способами: не дожидаясь итогов всего разбирательства, «на всякий случай», образно говоря, наложить арест. Второй вариант – дождаться полного исследования доказательств, плюс еще доводы и позиции сторон, а потом уже решать, кто, что сделал, кто за что отвечает. Если бы речь шла о 5 млн тенге, я бы не стал долго думать и просто наложил бы «на всякий случай» арест. Но сама сумма – 5 млрд тенге, она заслуживает уважения, во-первых, а во-вторых вы, наверняка зная положения «Азия Кредит Банка», Ваш прогноз: может ли каким-то негативным образом отразиться на деятельности этого банка, действие суда, если сегодня «на всякий случай» наложим арест, не зная окончательную судьбу данного дела? Ваше мнение для меня не обязательно, но как должностное лицо я хотел бы выслушать», - поинтересовался судья Мартпек Какимжанов.

«Уважаемый суд, любая публично озвученная информация в отношении банка, она несет потенциальные риски. Я готов предоставить в письменном виде ответ на ваш вопрос о возможности выполнения нормативов, о возможности ликвидности банка. Я как должностное лицо несу ответственность за риски банка. И публичные оценки тех или иных рисков банка могут повлиять на состояние банка», - ответил Смоляков.

Напомним, что защита ходатайствовала о наложении ареста на имущество АО «Азия Кредит Банк» в размере 5 582 191 780 тенге для обеспечения возвратности собственных активов АО «ЕНПФ» и неустойки.

В свою очередь, «Азия Кредит Банк» опровергает все обвинения, выдвинутые защитой Ерденаева.

Напомним, что 9 января было объявлено об аресте руководителей ЕНПФ: председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «Алатау Мунай Алтын» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина, которые подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.

Им было предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 ст. 189 («Присвоение и растрата вверенного чужого имущества») УК РК. Сумма сомнительной сделки, по факту которой и началось досудебное расследование, составила 5 млрд тенге. Данное дело расследовал Комитет национальной безопасности. Согласно результатам следствия, 6 октября 2016 года в результате биржевой сделки на KASE ЕНПФ приобрел 500 тысяч облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму 5 млрд тенге − при этом от инвестирования в облигации этой компании было рекомендовано воздержаться. Предупреждение было проигнорировано руководством фонда, потому как за заключение данной сделки руководители рискового ТОО дали должностным лицам ЕНПФ крупную взятку.