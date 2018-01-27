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Заработные платы в Казахстане снижаются третий год подряд

27.01.2018 16:30   1352   0

Реальные заработные платы в Казахстане продолжают снижаться третий год подряд, наравне с сокращением количества занятого населения. По данным Halyk Finance Research почти три четверти занятых получают зарплату ниже среднемесячной. Аналитики компании предрекают ее дальнейшее снижение в 2018 году.  

«С 2014 года количество занятых сокращалось в среднем на 8 тысяч в год, тогда как в период с 2010 по 2013 годы количество занятых в среднем росло на 170 тысяч в год. Таким образом, количество занятых в настоящее время вернулось к значению 2013 года в 8,6 млн. Причиной снижения занятого населения стали демографические изменения, негибкость рынка труда и экономические проблемы», - сообщает Halyk Finance.

По международным меркам доля занятого населения относительно лиц трудоспособного возраста 15-64 лет в Казахстане находится на высоком уровне в 73%, что соответствует уровню развитых стран Запада. Данное высокое значение занятости связано с высокой долей самозанятого населения, доля которого достигает 25% от занятого населения, тогда как в развитых странах на долю самозанятых приходится лишь порядка 10% от всех занятых.

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Большая проблема с самозанятыми  в сельской местности, где их доля близка к 40%. «Помимо самозанятых, не менее значимой проблемой рынка труда выступают неформально занятые в экономике, число которых превышает полтора миллиона человек. Как позитивный момент можно отметить тот факт, что их количество с 2010 года сократилось почти наполовину», - говорится в сообщении компании.

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Аналитики отмечают, что с этим подходом, когда преимущественно сельское население продолжает оставаться неким буфером, скрывающим за счет самозанятых реальную ситуацию с занятостью, трудно ожидать качественных изменений на рынке труда. «В частности, уровень безработицы продолжит снижаться и не исключено, что опустится до 4% в ближайшие годы. Но ценность данного показателя с практической точки зрения невысока. Так, с одной стороны, за счет отнесения определенной категории лиц к самозанятым, внешние показатели по рынку труда выглядят вполне прилично. С другой стороны, есть недостаток в квалифицированных кадрах, но он не может быть удовлетворен за счет самозанятых в силу отсутствия у них необходимых компетенций и других факторов», - поясняют они.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2017 год составила 7,92%

Помимо этого, несмотря на медленный, но все же положительный рост экономики уже третий год подряд наблюдается падение заработных плат. Среднее падение за первые три квартала 2017 года примерно 2%. «По нашему мнению, падение реальных зарплат в 2018 году ослабнет до -0,5%. Более быстрое восстановление реальных зарплат сдерживают невысокие цены на нефть, жесткие условия на денежном рынке, постепенный отход государства от значительных вливаний в экономику и общее подавленное состояние частного сектора», - считают аналитики.    

По данным Halyk Finance Research, почти три четверти занятых получали зарплату ниже среднемесячной зарплаты, которая равнялась 144 тысячам тенге. «К примеру, в сельском хозяйстве практически 90% работников получали менее 150 тысяч, незначительно лучше ситуация с зарплатами в торговле, образовании, госуправлении. В региональном разрезе невысокие зарплаты превалируют в регионах с высокой долей сельского хозяйства. Медианное значение зарплаты соответствовало 83 тысячам тенге и находится ровно в центре распределения уровня зарплат. Медианные зарплаты колеблются на уровне 53%-58% от среднемесячной зарплаты. К этому стоит добавить, что данные по зарплатам в республике не учитывают зарплаты в малом бизнесе и самозанятых у которых они существенно ниже средней по экономике, что означает, что реальный уровень оплаты труда может быть значительно ниже. К примеру, по оценкам госорганов, численность самозанятых и безработных с доходами ниже 60 тысяч тенге составляет 853 тысячи человек», - подсчитали аналитики.

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Цифра дня
в 11
раз выше
вероятность погибнуть в ДТП в Казахстане, чем в Норвегии, согласно данным Всемирного Банка
Цитата дня
Мы считаем , что промежуточные цели, которые мы перед собой ставили, мы достигли. Тем не менее, процесс снятия обременения на активы Национального фонда, он еще продолжается
Данияр Акишев
председатель Национального банка Республики Казахстан
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