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«Затраты» республиканского бюджета не исполнены на сумму 21,1 млрд тенге

11.06.2018 18:23   1426   0

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в понедельник заслушал отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, передает Interfax Казахстан.

По данным министра финансов Казахстана Бахыта Султанова, поступления в республиканский бюджет в 2017 году составили 9 трлн 799 млрд тенге, или 101,1% к плану. Расходы были исполнены на уровне 11 трлн 156 млрд тенге, или 99,8% к плану. Дефицит бюджета составил 1,357 трлн тенге, что на 129 млрд тенге меньше плана.

В прошлом году государственный долг по отношению к ВВП составил 26%, добавил он.

«Дальнейшая политика финансирования дефицита бюджета будет также направлена на внутренние ресурсы. Для эффективного управления государственным долгом будут приняты меры по диверсификации его инструментов. Это - выпуск исламских облигаций сукук на бирже Международного финансового центра Астаны и размещение наших ценных бумаг в тенге для международных инвесторов», - сказал Бахыт Султанов, представляя отчет в сенате.

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Как сообщал ранее комитет мажилиса по финансам и бюджету, на реализацию бюджетных программ использовано 99,8%. Из предусмотренных 10,699 трлн тенге использовано 10,678 трлн тенге.

«План по платежам по разделу бюджета «затраты» не исполнен на сумму 21,1 млрд тенге, из них нераспределенная сумма резерва правительства составила 3,4 млрд тенге, сумма экономии бюджетных средств за 2017 год - 2,6 млрд тенге, в итоге сумма неосвоения по республиканским бюджетным программам составила 15 млрд тенге», - отмечалось в заключении профильного комитета мажилиса.

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Ранее сообщалось, что суммарно долг правительства и внешний долг субъектов квазигосударственного сектора в 2017 году составил 96,2% валютных активов Национального фонда. На 1 января 2018 года валовый внешний долг страны достиг $167,5 млрд.

Также сообщалось, что сумма неосвоенных центральными государственными органами средств, выделенных из республиканского бюджета, составила 15 млрд тенге, или 0,1% от произведенных расходов. Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2017 году, достигла 507,9 млрд тенге.

Утренняя сессия: тенге начал неделю с роста

Кроме того, председатель Счетного комитета РК Наталья Годунова отмечала сокращение чистых накоплений Национального фонда в связи с ростом гарантированных и целевых трансфертов в республиканский бюджет, что также привело к повышению ненефтяного дефицита в 2017 году в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2013 года.

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Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
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