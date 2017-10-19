Жилищные строительные сбережения казахстанцев выросли за год на 30%

Казахстанцы уверенно наращивают депозитную базу - объем банковских вкладов достиг по итогам августа 2017 уже 8 триллионов тенге, это на 1,2% больше, чем в июле, и сразу на 12,3% больше, чем годом ранее.

Срочные и условные вклады населения (долгосрочные депозиты) также в фазе роста: уже 7,3 триллиона тенге, +1,5% за месяц и сразу +11,4% за год.

В то же время следует отметить, что казахстанцы не всегда доверяют нацвалюте. Так, сезонный* отток депозитов пришелся на нацвалюту (объем вкладов сократился на 2,9% за месяц, до 2,9 трлн тг), хотя вклады в инвалюте выросли к июлю на 4,6% (до 4,4 трлн в тенговом эквиваленте).

Девальвационные ожидания мешают жителям РК эффективно копить и преумножать средства. По данным Нацбанка в августе ставки по депозитам в тенге составляли в среднем 12,2%, тогда как в валюте - всего 2,1%. С учетом укрепления нацвалюты (например, в среднем за сентябрь доллар стоил 339,2 тг, но на 18 октября курс составлял уже всего 333,5 тг), валютные накопления - не самый эффективный вариант инвестиций.

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*Сезонный отток средств с депозитных счетов населения в августе отмечается из года в год. Так, в августе 2016 спад объема вкладов в нацвалюте составлял 0,9%, в 2015 - 2%, в 2014 - сразу 6,5%. Это связано в том числе со сборами к учебе, с необходимостью оплачивать начинающийся в сентябре учебный год, и т. д.

Хорошей альтернативой депозитам являются инвестиции в недвижимость.

В сентябре количество сделок купли-продажи квартир и домов составило сразу 21,8 тысячи. Для сравнения, за сентябрь прошлого года сделок было заключено всего 16,9 тысячи - это даже меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года. В 2014-2015 годах рынок и вовсе находился в спячке.

По итогам августа 2017 объем займов БВУ РК в сегменте строительства и приобретения жилья гражданами составил уже 1,14 триллиона тенге - это на 1,7% больше, чем в июле, и сразу на 11,4% больше, чем годом ранее.

Ссудный портфель Жилстройсбербанка уже перевалил за 35% от всего портфеля займов казахстанцам на строительство и приобретение жилья: это 401,2 млрд тг по итогам августа, +4% за месяц, и сразу +37,1% за год.

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Казахстанцы эффективно пользуются возможностью инвестировать в будущую недвижимость: депозиты в ЖССБ выросли до 473,4 млрд тг по итогам августа, на 0,8% за месяц, и сразу на 30,4% за год.