Жилстройсбербанк создаст отдельный жилищный продукт для военных

Жилстройсбербанк Казахстана разрабатывает жилищный продукт для военных в соответствии с особенностями выплат и компенсаций военнослужащим. Об этом на презентации законопроекта по поправкам в законодательство о жилищных отношениях в мажилисе сообщила председатель правления ЖССБК Ляззат Ибрагимова.

"Наша система жилищно-строительных сбережений подразумевает, что человек должен накопить 50 % (от стоимости жилья – Прим. автора). Но что получается с военнослужащими: получая жилищные выплаты, им нужно сейчас арендовать либо сразу стать собственниками жилья. Поэтому для них разрабатывается отдельный продукт «Военный». Он подразумевает предварительный заем, где первоначальный взнос подразумевает от нуля до 30 %», - цитирует Today.kz Ляззат Ибрагимову.

Она также пояснила, что, если военнослужащий возьмет заем под 0 %, то сумма кредита будет меньше, если же возьмет кредит под 30 % от стоимости жилья - банк даст ему больше денег.

«Вы можете взять даже ноль процентов, в зависимости от жилищной выплаты, но тогда сумма, на которую будет утверждена ваша заявка, будет значительно ниже. Если вы копите до 30 %, то и квартиру сможете купить большей площади. Как вы знаете, размер жилищной выплаты зависит от региональной дифференциации. Берется ставка арендного платежа по Астане и регионам от комитета статистики, умножается на количество детей», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

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Глава ЖССБК также отметила, что количество детей в семье военного будет играть важную роль при расчете жилищных выплат.

«Например, военный в низших званиях, капитан, имеющий большое количество детей, может получать жилищную выплату больше, чем полковник, потому что в его семье трое или четверо детей, а у того – один ребенок. При этом есть право выбора. Жилищный заем под 5 %, а предварительный заем – от 6,9 до 7,8 % в зависимости от ставки, по которой будет привлечение из ЕНПФ», - отметила спикер.

Стоит отметить, в настоящее время Жилстройсбербанк РК занимает доминирующее положение на ипотечном рынке. Фининститут выдает 75 % таких займов в Казахстане.