Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара и бегства от риска ввиду геополитических событий, подстегнувших интерес к активу-убежищу.

Золото торгуется на уровне в $1.258,29 за тройскую унцию (16:30 по Астане) по сравнению с $1.250,21 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Среди прочих факторов роста политическая ситуация в США, Великобритании, а также испытания ракетного двигателя в КНДР формируют спрос на золото как актив-убежище, сообщил Брайан Лэн из GoldSilver Central в Сингапуре.

К усилению напряжения привели новые испытания ракетного двигателя в Северной Корее, которые, по мнению США, могут быть частью программы разработки межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил Рейтер американский чиновник в четверг.

Инвесторы будут следить за экономическими данными США, которые выйдут на следующей неделе, чтобы узнать о решении ФРС касательно повышения процентной ставки.