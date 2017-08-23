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Золотовалютные резервы Нацбанка РК выросли почти на $3 млрд за месяц

23.08.2017 12:19   676   0
Золотовалютные резервы Национального Банка на конец июля достигли 32,9 млрд долларов США, увеличившись за месяц почти на 10% или почти на $3 млрд, сообщил сегодня председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в рамках пресс-конференции. 
 
Данияр Акишев проинформировал, что «общая сумма международных резервов страны, включая активы Национального фонда составила около $91 млрд».
 
Также Данияр Акишев привел данные по платежному балансу. 
 
«В первом полугодии дефицит текущего счета, по предварительной оценке, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 30,5% и составил $2,6 млрд. Этому благоприятствовали относительный рост мировых цен на нефть и запуск производства на месторождении «Кашаган». Сокращение дефицита текущего счета по итогам первого полугодия, в целом, позволяет прогнозировать его снижение по итогам года в сравнении с показателем 2016 года, что свидетельствует об улучшении параметров платежного баланса и адаптации экономики к сегодняшним реалиям. Чистый приток капитала по финансовому счету, по предварительным данным, составил $2,6 млрд, – сказал председатель Национального Банка. – Нетто-приток прямых иностранных инвестиций оценивается в $4,1 млрд, что является одним из исторически максимальных квартальных уровней».
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Цифра дня
около 91
млрд долларов США
общая сумма международных резервов Казахстана, включая активы Национального фонда
Цитата дня
Нужно углубить вопрос верховенства закона, чтобы человек за разрешением своей проблемы шел в суд и получал там справедливое решение. Без телефонного звонка, без какого-то вмешательства
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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