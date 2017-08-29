Айдар Жакупов: "В Казахстане очень низкий уровень развития высокотехнологического бизнеса"

Сайт, позволяющий обеспечить безопасность сделок, мобильное приложение, дающая возможность победить рак, программа, заботящаяся о чистоте ваших вещей. Таковы итоги 6-недельной акселерационной программы «ABC Quick Start», которые были подведены в рамках I международного форума инновационного развития ABC Forum 2017, который прошел в минувшую неделю в Технопарке Astana Business Campus Назарбаев Университета.

В его работе приняли участие более 200 признанных экспертов, топ-менеджеров и представителей казахстанского и зарубежного бизнеса, государственных структур, венчурных фондов, институтов развития, финансовых организации, вузов, а также предпринимателей-инноваторов, научных сотрудников и представителей офисов коммерциализации казахстанских и зарубежных университетов.

Форум, по словам организаторов, стал главной платформой обмена опытом и знаниями в области технологического предпринимательства и инновационного развития в Казахстане.

Большое впечатление на участников форума произвел проект участника акселерационной программы ABC Quick Start Асхат Сергазина под названием KOMPRA.

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«Заключение сделок в Казахстане похоже на русскую рулетку: если вам повезет, вы с первого раза найдете надежного поставщика, если нет, то добро пожаловать в мир постоянных судебных тяжб, потерянного времени и денег. Проект «KOMPRA» обеспечит безопасность ваших сделок в два клика. На сайте kompra.kz вы находите нужную вам компанию и узнаете о ней всю ключевую информацию. При этом информация на нашем сайте предоставляется в удобном для анализа формате. Зеленым цветом подсвечены действующие компании, а красным подсвечивается компания, у которой есть признаки недобросовестности», - пояснил автор проекта.

По его словам, используя специальный алгоритм, в представленной системе можно найти аффилированные с этой другие компании, чтобы принять взвешенное решение с учетом максимальных рисков.

«На этой неделе мы начали бета-тестирование, и за 4 дня к нам присоединилось более 150 новых пользователей. Среди наших клиентов государственные и частные компании, малый бизнес и крупные корпорации. Мы хотим, чтобы в конечном итоге каждый деловой человек в Казахстане имел привычку, перед тем как заключать контракт, сначала «откомприть» своего контрагента», - сказал Сергазин.

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Живой интерес вызвал также стартап ABC Quick Start в сфере медтехнологий под названием «DOCTOP». Его автором являются Тимур Токтасынов и Айдын Шайхов. Данный проект - это сервис онлайн - консультаций и постоперационного мониторинга пациентов в любое время суток в любой точке мира, получить инструкцию о том, как попасть к врачу на консультацию в той или иной стране.

«В ближайшие три года мы планируем расширять базу врачей и к 2020 году охватить 80% врачей онкологов РК, привлечь порядка 500 специалистов из-за рубежа», - сказали разработчики.

Говоря об актуальности своей разработки, авторы отметили, что в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано 36 тысяч случаев заболевания раком. Экономический ущерб для страны вследствие нетрудоспособности пациентов составил 21 млрд тг. Основными проблемами в данной сфере являются низкая информировать о заболеваниях, их профилактики, географическая удаленность населенных пунктов и отсутствие эффективных инструментов постоперационного мониторинга. Все эти проблемы, как уверяют разработчики, можно будет при внедрении данного приложения. Что касается возврата инвестиций, то работая по комиссионной модели,авторы проекта планируют окупить начальные инвестиции в размере 60 млн тг уже через три года.

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В целом, как отметил генеральный директор ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System» Айдар Жакупов, данный Форум - это возможность для Astana Business Campus Назарбаев Университета, пригласить всех, кому интересно развитие высокотехнологического бизнеса в Казахстане на одну площадку для того, чтобы поделиться своими успехами и обсудить проблемы и перспективы дальнейшего развития отрасли.

«В Казахстане очень низкий уровень развития высокотехнологического бизнеса. Мы делаем первые шаги и отрадно, что город, и государство, в целом, уделяют большое внимание развитию технологического бизнеса среди молодежи… Нужно строить новые технопарки, бизнес-инкубаторы. Нужно идти в школы, к первокурсникам, нужно их убеждать, проводить среди них конкурсы, олимпиады, давать призы, чтобы люди постепенно, шаг за шагом, шли к созданию высокотехнологического бизнеса. И на всем этом пути мотивировать их опытом успешных проектов»,- сказал Жакупов.

Со своей стороны Astana Business Campus Назарбаев Университета для развития высокотехнологичного бизнеса предлагает широкий спектр услуг национальным компаниям, стартапам, институтам развития, ВУЗам, инвесторам а также для города в целом. Возможностями для сотрудничества могут быть как размещение R&D центров и лабораторий, контрактные исследования, поиск и отбор перспективных инновационных проектов, решение технологических задач города, доступ к кадрам и проектам, так и разработка стратегий развития, концепций, нетворкинг, тренинги и проведение мероприятий различного формата (круглый стол, выступления мировых экспертов и лидеров мнений).

Фото – Аскар Ахметуллин