Android планомерно теснит iOS на важнейших для Apple рынках

Операционная система (ОС) Android потеснила iOS на ключевых для Apple рынках. За три месяца, закончившихся в ноябре 2017 года, платформа Google преуспела в США, Европе и Японии: это первый, второй и четвертый крупнейший регионы для i-компании по величине выручки.

В США доля iOS год-к-году снизилась на 4% — до 40%. Android получил эти же 4% (итого — 60%). Более того, позиции iOS ослабли на четырех важнейших рынках Европы: в Великобритании (на 4%), Франции (2%), а также в Италии и Испании. В Японии Apple потеряла 5,5%, тогда как Android набрал 6,1 процентных пункта, а его общая доля составила 48,4% (в ноябре 2016 — 42,3%).

Вместе с этим Apple сумела компенсировать потери на китайском рынке. Там доля iOS выросла на 5% (до 24,3%, за тот же период прошлого года — 19,7%), а Android потеряла столько же. Расстановка сил в Азии крайне важна для производителя "айфонов", для которого КНР — третий по размеру выручки рынок.