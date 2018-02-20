Будущие модели iPhone могут быть без кнопки «домой»

Все будущие модели смартфонов iPhone компании Apple скорее всего утратят свой дизайн. Сообщается, что с лицевой стороны исчезнет большая круглая кнопка "Домой" (Home). Об этом говорится в письме, разосланном компанией в конце прошлой недели.

Отмечается, что начиная с апреля 2018 года все новые программы для iPhone в обязательном порядке должны поддерживать работу с экраном последней, десятой модели смартфона Apple. Именно iPhone Х стал первым телефоном компании, у которого вся лицевая часть представляет из себя экран высокой четкости, за исключением небольшой полоски сверху, где размещены динамик и фронтальная камера.

Дизайн iPhone с момента его выхода на рынок в июне 2007 года менялся не раз. Телефон становился то длиннее, то шире, компания пробовала разные материалы, в первую очередь, стекло и алюминий. Но на протяжении 10 лет, даже после смерти Джобса в 2011 году, неизменным оставалось наполнение лицевой стороны, где кроме динамика, камеры и датчика освещенности, внизу расположена большая круглая кнопка "Домой". В первую очередь, ею можно было включить экран, а во время работы она позволяла свернуть приложения и вернуться на «рабочий стол». Начиная с 2013 года она также стала играть роль сканера отпечатка пальца.

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Далее в Apple решили добавить дополнительную кнопку включения смартфона на правую сторону его рамки. Одновременно с этим другие производители начали все активнее продвигать концепцию сплошного экрана. Среди ведущих компаний больших успехов в этом добилась компания Samsung со своим флагманом 2017 года Galaxy S8, который лишен боковых рамок.

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