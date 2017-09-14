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Эксперт: Бизнес электронных платежей неплохо справляется и без помощи государства

14.09.2017 16:49   503   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Казахстан является одной из самых безопасных стран по электронным платежам по ряду причин, считает Константин Горожанкин, президент АКИБ.

«Казахстан – одна из самых безопасных стран в этом плане. У нас очень мало мошенничества, очень мало людей потеряли деньги через интернет и так далее. Очень мало по двум причинам: во-первых, мошенников мало, а во-вторых, люди мало платят через интернет. Правда, в начале этого года у нас «гостили» украинские гастролеры. Они действовали очень профессионально. Там был замешан и социальный момент – звонили по телефону, и... например, у меня чуть брат не попался. Он продавал квартиру, и ему позвонили какие-то люди, представившиеся покупателями и предложили скинуть предоплату на карточку. Карточки у него не было, и он попросил мою. В момент разговора я понял, что у нас пытаются получить доступ к карточному счету, чтобы впоследствии перевести деньги на свои счета»,- рассказал Константин Горожанкин, президент АКИБ, во время международной конференции по мобильным сервисам и платежам «MobiEvent’17».

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Вместе с тем, Казахстан уже смело можно назвать «цифровым».

«Казахстан уже цифровой – каждый день происходят мобильные переводы, платежи и не только мобильные, но и обычные. Мы видим, что у нас очень бурно растет e-commerсe, видим, что банки все больше и больше переходят в интернет и все больше людей оплачивает услуги. Сейчас получается, что страна, наконец, решила обратить внимание: «О, а у нас цифровая экономика? А давайте мы им поможем». Первая попытка не удалась – программу завернули, сказав: «Идите, дорабатывайте, непонятно на что вы деньги тратите». Я надеюсь, что до конца года будет поставлен план – правительство с бизнесом должно обсудить, в чем именно государство хочет нас поддержать. Если к концу года программа будет принята, то уже не только бизнес будет развивать цифровую экономику, но и государство подключится. Я видел эти планы, они рассчитаны на 4 года – там есть определенные показатели, которых мы должны достичь и при благополучном прогнозе программа начнет работать с 1 января 2018 года», - отметил Горожанкин.

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По его мнению, бизнес неплохо справляется с развитием отрасли и без помощи государства.

«Сможет ли бизнес развивать e-commerce без государственной поддержки? Конечно, сможет – он и так это делает. Я, на самом деле, очень не люблю общаться с государством – потому что на самом деле это занимает много времени и приносит мало эффекта. Сейчас я это делаю потому, что боюсь, что если без нас там что-то примут, то непонятно на что уйдут деньги, а будет сказано, что мы программистам оказали помощь. Я участвую во всех этих программах для того, чтобы деньги, которые будут выделены, помочь направить в правильное русло, чтобы они не были потрачены в пустую. Без государства бизнес работает много лет – в Казахстане есть и проекты, и e-commerce», - отметил он.

Но, вместе с тем, казахстанские пользователи интернета в 7 раз реже совершают покупки, чем российские.

«В России интернетом пользуется порядка 65% населения, и 70% этих пользователей уже что-то покупают в интернете. В Казахстане вроде тоже 65%-70% в интернете, но покупающих из них только 10%. Это значит, что нашим людям чего-то не хватает в наших магазинах, может быть доверия или товаров. При этом, в иностранных интернет-магазинах мы тратим очень много денег», - отметил президент АКИБ.

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Константин Горожанкин считает, что наших людей нужно обучать.

«Многие из них невежественны, боятся интернета, боятся карточки показать, да и банки им помогают – карточки от транзакций закрывают… С одной стороны люди не готовы, и если не начать пропаганду - через телевидение, билборды рассказывать про покупки в интернете, то так мы никуда и не сдвинемся. Оплата через интернет по картам намного безопаснее, чем оплата наличными, потому что эти деньги вы можете вернуть в течение 60 дней, тогда как наличные вам никто не вернет. Есть много нюансов, о которых людям необходимо рассказывать. Китай такую информационную компанию у себя провел, и люди реально стали покупать в сети», - поделился он.

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