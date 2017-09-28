Валюта нал
USD 340.60 340.80
RUB 5.85 5.90
EUR 399.04 400.80
Валюта бирж
USD/KZT
340.43
-0.002%
EUR/KZT
400.52
-0.003%
RUB/KZT
5.85
-0.002%
EUR/USD
400.52
-0.003%
EUR/CHF
400.52
-0.003%
EUR/JPY
400.52
-0.003%
GBP/USD
455.12
+0.001%
USD/CHF
340.43
-0.002%
USD/JPY
340.43
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.43 400.52 5.85
-0.002% -0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
57.74
-0.003%
Нефть WTI
51.87
-0.005%
Золото
1288.2
+0.000%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1003
-0.007%
Жилье Астана
926
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.74 51.87 1288.2
-0.003% -0.005% +0.000%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Эксперты: Казахстан готов к диджитал-революции

28.09.2017 19:50   721   0 Автор: Элина ГРИНШТЕЙН

Казахстанские некоммерческие организации часто не знают, как грамотно развиваться и привлекать инвесторов. К такому выводу пришли специалисты немецкой компании SAP — одного из крупнейших в мире разработчиков корпоративных приложений — по итогам консультационной работы с рядом казахстанских социальных предпринимателей. В частности, SAP работала с Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА), детской школой программирования Love to Code и бизнес-инкубатором MOST.

13 руководителей SAP посетили Алматы в конце этого лета в рамках корпоративной программы социальной поддержки и консалтинга Social Sabbatical, направленной на обмен опытом с социальными предпринимателями. Как выяснилось, казахстанским компаниям необходимо научиться оптимизировать свои бизнес-процессы, учитывая влияние новых технологий.

Россия и США намерены создать космическую станцию на орбите Луны...
Роскосмос и NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) подписали заявление о сотрудничестве в обл...

«Технологии с каждым годом развиваются все интенсивнее. Близится диджитал-революция, инновации внедряются во все сферы. И наша жизнь скоро будет невозможна без таких понятий как интернет вещей, искусственный интеллект, 3D-печать и так далее. Инновационные технологии в ближайшем будущем серьезным образом изменят как государственный и потребительский сектор, так и крупный и малый бизнес, и для того, чтобы быть в тренде, поспевать за цифровым прогрессом, нужна мобильность, гибкость и технологические знания. Все это требует кардинального пересмотра бизнес-процессов», - отметил в рамках беседы с «Къ» руководитель одного из подразделений SAP Бернд Уэльс.

Россия и США намерены создать космическую станцию на орбите Луны

Материалы по теме

Россия и США намерены создать космическую станцию на орбите Луны

В Казахстане может появиться криптотенге

Казпочта запускает дронов для доставки корреспонденции

В Казахстане приступили к масштабной установке сети зарядных станций для электрокаров

Эксперт: Бизнес электронных платежей неплохо справляется и без помощи государства

Во время своего визита в Казахстан г-н Уэльс работал с бизнес-инкубатором MOST. Данная компания преследует весьма амбициозные цели. Во-первых, содействовать созданию в РК двух-трех единорогов, то есть стартап-компаний, капитализация которых превысит $1 млрд за пять лет. Во-вторых, поставить Центральную Азию на глобальную технологическую карту.

Начиная с 2015 года компания функционирует в качестве инкубатора с форматом поддержки проектов с высоким потенциалом, которым оказывается образовательная, финансовая, а также менторская помощь в ускоренном росте, масштабировании бизнеса и выходе на международные рынки. Кроме того, по мнению топ-менеджеров SAP, для достижения озвученных выше целей, помимо обучения навыкам предпринимательства, в центре должна быть предоставлена возможность использования технологических платформ для обучения, к примеру, програмированию.

«Люди должны быть готовыми создавать инновационные приложения. Ведь очевидно, что в Казахстане есть талантливые IT-специалисты», - считает г-н Уэльс.

С мнением иностранного эксперта солидарен и руководитель детской школы программирования для школьников Love to Code, инициатор данного проекта Елдос Балгабеков. По его мнению, приобщать казахстанцев к диджитал-технологиям необходимо уже с раннего возраста.

В Казахстане может появиться криптотенге

«К сожалению, наша система, в частности система образования, сильно отстает от нынешних реалий. Мы все еще обучаем наших детей Word'у и Excel'у и растим из них пользователей компьютеров. У нас в школах все еще есть нормативы по работе за компьютером на уроке информатики не более 20 минут в неделю, чтобы не «навредить» ребенку. Выходит менее трех полноценных суток (7–11 класс по 20 минут). В то время как дети с утра до ночи сидят в сотовых телефонах или планшетах. На мой взгляд, это очень плачевно, так как технологии становятся неотъемлемой частью практически любой профессии и, если мы хотим развиваться, то знаний по пользованию MS Office уже недостаточно. Необходимо учить наших детей как создавать, а не просто пользоваться», - говорит г-н Балгабеков.

Для этого в Love to Code планируют сотрудничать с казахстанскими частными школами, в изучении потребностей которых организации смогли помочь зарубежные эксперты. По словам г-на Балгабекова, в частные школы возможно прийти в качестве дополнительного курса с меньшими трудностями, нежели в государственные. План достижения цели был проработан вместе с SAP за две недели совместной работы.

Казпочта запускает дронов для доставки корреспонденции

Следующий проект, в котором компания SAP выступила в качестве консультанта, заключается в создании Фондом Евразия Центральной Азии платформы для развития социального предпринимательства в городе Алматы в рамках международной сети Impact Hub. Проект планируется завершить уже в конце этого года. Данная платформа, по замыслу ФЕЦА, должна построить связи между горожанами, социальными и творческими предпринимателями, государством и бизнесом.

Однако, как заметил старший вице-президент и генеральный менеджер SAP направления Business One Луис Мургуйя, в фонде, к сожалению, не знали, как правильно развиваться и привлекать инвесторов. По этой причине была проделана большая работа по доработке видения и миссии, бизнес-модели, структуры управления, определены зоны рисков и приоритетов для запуска проекта.

В целом, по итогам своего визита в Казахстан топ-менеджеры SAP высоко оценили возможности страны в части технологического развития.

«Казахстан имеет очень большой потенциал, и он успешно перенимает международный опыт стремительного развития во всех направлениях. Я был в 57 странах мира, и мне есть, с чем сравнить. Успех Казахстана заключается в правильной комбинации наличия природных ресурсов и вкладывания инвестиций в развитие людей. Казахстан в этом плане можно сравнить с Эмиратами. Я был в Дубае и видел, как все заработанные деньги вкладывают в качестве инвестиций в образование граждан и устойчивое развитие. Обе страны, где живут прекрасные люди, являются примером долгосрочного лидерства», - поделился своим мнением Луис Мургуйя.

Аналогичного мнения придерживается и Бернд Уэльс. По его словам, Казахстан определенно готов к диджитал-революции, и это подтверждает уровень образовательного развития. Напомним, в Казахстане на государственном уровне начат переход к диджитал-технологиям в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    233

  • 2. Нет, не нравится
    660

  • 3. Мне все равно
    91

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    178

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное