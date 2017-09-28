Эксперты: Казахстан готов к диджитал-революции

Казахстанские некоммерческие организации часто не знают, как грамотно развиваться и привлекать инвесторов. К такому выводу пришли специалисты немецкой компании SAP — одного из крупнейших в мире разработчиков корпоративных приложений — по итогам консультационной работы с рядом казахстанских социальных предпринимателей. В частности, SAP работала с Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА), детской школой программирования Love to Code и бизнес-инкубатором MOST.

13 руководителей SAP посетили Алматы в конце этого лета в рамках корпоративной программы социальной поддержки и консалтинга Social Sabbatical, направленной на обмен опытом с социальными предпринимателями. Как выяснилось, казахстанским компаниям необходимо научиться оптимизировать свои бизнес-процессы, учитывая влияние новых технологий.

«Технологии с каждым годом развиваются все интенсивнее. Близится диджитал-революция, инновации внедряются во все сферы. И наша жизнь скоро будет невозможна без таких понятий как интернет вещей, искусственный интеллект, 3D-печать и так далее. Инновационные технологии в ближайшем будущем серьезным образом изменят как государственный и потребительский сектор, так и крупный и малый бизнес, и для того, чтобы быть в тренде, поспевать за цифровым прогрессом, нужна мобильность, гибкость и технологические знания. Все это требует кардинального пересмотра бизнес-процессов», - отметил в рамках беседы с «Къ» руководитель одного из подразделений SAP Бернд Уэльс.

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Во время своего визита в Казахстан г-н Уэльс работал с бизнес-инкубатором MOST. Данная компания преследует весьма амбициозные цели. Во-первых, содействовать созданию в РК двух-трех единорогов, то есть стартап-компаний, капитализация которых превысит $1 млрд за пять лет. Во-вторых, поставить Центральную Азию на глобальную технологическую карту.

Начиная с 2015 года компания функционирует в качестве инкубатора с форматом поддержки проектов с высоким потенциалом, которым оказывается образовательная, финансовая, а также менторская помощь в ускоренном росте, масштабировании бизнеса и выходе на международные рынки. Кроме того, по мнению топ-менеджеров SAP, для достижения озвученных выше целей, помимо обучения навыкам предпринимательства, в центре должна быть предоставлена возможность использования технологических платформ для обучения, к примеру, програмированию.

«Люди должны быть готовыми создавать инновационные приложения. Ведь очевидно, что в Казахстане есть талантливые IT-специалисты», - считает г-н Уэльс.

С мнением иностранного эксперта солидарен и руководитель детской школы программирования для школьников Love to Code, инициатор данного проекта Елдос Балгабеков. По его мнению, приобщать казахстанцев к диджитал-технологиям необходимо уже с раннего возраста.

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«К сожалению, наша система, в частности система образования, сильно отстает от нынешних реалий. Мы все еще обучаем наших детей Word'у и Excel'у и растим из них пользователей компьютеров. У нас в школах все еще есть нормативы по работе за компьютером на уроке информатики не более 20 минут в неделю, чтобы не «навредить» ребенку. Выходит менее трех полноценных суток (7–11 класс по 20 минут). В то время как дети с утра до ночи сидят в сотовых телефонах или планшетах. На мой взгляд, это очень плачевно, так как технологии становятся неотъемлемой частью практически любой профессии и, если мы хотим развиваться, то знаний по пользованию MS Office уже недостаточно. Необходимо учить наших детей как создавать, а не просто пользоваться», - говорит г-н Балгабеков.

Для этого в Love to Code планируют сотрудничать с казахстанскими частными школами, в изучении потребностей которых организации смогли помочь зарубежные эксперты. По словам г-на Балгабекова, в частные школы возможно прийти в качестве дополнительного курса с меньшими трудностями, нежели в государственные. План достижения цели был проработан вместе с SAP за две недели совместной работы.

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Следующий проект, в котором компания SAP выступила в качестве консультанта, заключается в создании Фондом Евразия Центральной Азии платформы для развития социального предпринимательства в городе Алматы в рамках международной сети Impact Hub. Проект планируется завершить уже в конце этого года. Данная платформа, по замыслу ФЕЦА, должна построить связи между горожанами, социальными и творческими предпринимателями, государством и бизнесом.

Однако, как заметил старший вице-президент и генеральный менеджер SAP направления Business One Луис Мургуйя, в фонде, к сожалению, не знали, как правильно развиваться и привлекать инвесторов. По этой причине была проделана большая работа по доработке видения и миссии, бизнес-модели, структуры управления, определены зоны рисков и приоритетов для запуска проекта.

В целом, по итогам своего визита в Казахстан топ-менеджеры SAP высоко оценили возможности страны в части технологического развития.

«Казахстан имеет очень большой потенциал, и он успешно перенимает международный опыт стремительного развития во всех направлениях. Я был в 57 странах мира, и мне есть, с чем сравнить. Успех Казахстана заключается в правильной комбинации наличия природных ресурсов и вкладывания инвестиций в развитие людей. Казахстан в этом плане можно сравнить с Эмиратами. Я был в Дубае и видел, как все заработанные деньги вкладывают в качестве инвестиций в образование граждан и устойчивое развитие. Обе страны, где живут прекрасные люди, являются примером долгосрочного лидерства», - поделился своим мнением Луис Мургуйя.

Аналогичного мнения придерживается и Бернд Уэльс. По его словам, Казахстан определенно готов к диджитал-революции, и это подтверждает уровень образовательного развития. Напомним, в Казахстане на государственном уровне начат переход к диджитал-технологиям в рамках программы «Цифровой Казахстан».