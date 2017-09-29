Казахстанцы теперь смогут монетизировать свою активность в соцсетях

Как это сделать и какой сервис предоставляет такую уникальную возможность редакции «Къ» рассказал создатель и руководитель казахстанского стартапа AdBird.com Айтбек Амангелдi.

— Айтбек, расскажите о концепции сервиса. Чем он интересен казахстанцам?

— AdBird — это онлайн-площадка, на которой лидеры мнения (популярные пользователи социальных сетей) могут рассказать о товарах и услугах различных компаний и получить от них за это деньги.

— Что получает рекламодатель, пользуясь вашим сервисом?

— Рекламодатели получают эффективный инструмент рекламы. Не секрет, что рекомендации друзей или популярных личностей воздействуют на потребителей многократно действеннее, чем любая прямая реклама. Наш опыт по уже проведенным нами рекламным кампаниям показал 840% конверсии. То есть 1 тенге, инвестируемый в рекламу на AdBird, приносит 8,4 тенге дохода. Кроме того, наш сервис значительно упрощает рекламодателям сам процесс общения с блогерами. Не надо их искать по всем социальным сетям, не надо изучать их активность и популярность, не надо с каждым из них переписываться, торговаться, контролировать исполнение заказа и т. д. Все это у нас автоматизировано. Создана площадка, где рекламодатели и блогеры находят друг друга, и где им сотрудничать комфортно.

Эксперты: Казахстан готов к диджитал-революции

— Что получает блогер, пользуясь вашим сервисом?

— На наш взгляд, блогеры или лидеры мнений, благодаря нам обретают счастливую возможность получать дополнительный заработок (а может быть, даже и основной), просто занимаясь любимым делом – публикуя интересные материалы в соцсетях. Можно забыть о нелюбимой работе с 9 до 18.00, о строгих начальниках и распорядке. Представьте, человек просто живет своей жизнью, путешествует, делится наблюдениями, размышляет, между делом рассказывая о понравившихся ему вещах и заведениях и получает за это деньги. Разве это не идиллия для творческих людей?

— Каким образом определяется рейтинг и стоимость услуг блогера?

— Рейтинг в AdBird и есть стоимость за один пост. Наша формула основана на множестве параметров – количество друзей и подписчиков, уровень вовлеченности аудитории, количестве постов, активности лидера, также есть поправки, у нас есть алгоритм определения ботов и использования алгоритмов массфолловинга.

— Какова стоимость услуг самого дорогого блогера вашей базы?

— В данный момент самый дорогой пост в AdBird стоит 288 552 тенге.

Россия и США намерены создать космическую станцию на орбите Луны

— Виден ли интерес к сервису со стороны активных казахстанских пользователей соцсетей, а также рекламодателей?

— Думаю, тут цифры и имена говорят сами за себя. За первые же три месяца работы мы уже провели рекламные кампании для Rixos President Astana, BI-Group, ресторанов «Мельница», The Sultans, Lalezar и сервиса по выдаче онлайн-займов в Казахстане — ekredit.kz. В наших рекламных кампаниях участвовало 89 лидеров мнений.

— Какое количество блогеров и рекламодателей на сегодняшний день пользуется сервисом?

— Зарегистрировано более 670 лидеров мнения и более 90 рекламодателей, мы провели девять рекламных кампаний, по которым произвели 143 выплаты.

— С какими соцсетями сейчас работает сервис?

—На данный момент наш сервис интегрирован посредством официального API c Instagram и Facebook.

— Планируется ли увеличение числа доступных блогерам соцсетей?

— Конечно. В наших ближайших планах – Twitter, Вконтакте, а также набирающий популярность в качестве соцсети Youtube.

— Есть ли аналоги вашего сервиса в других странах?

В Казахстане может появиться криптотенге

— Да, есть, мы постоянно следим за нашими конкурентами, но аналоги лишь частично похожи. У AdBird набор уникальных характеристик, которые в корне отличают наш сервис от других подобных.

— Как давно был запущен сервис?

— Мы запустили AdBird в конце мая 2017 года. А до этого потратили около трех лет на разработку, доработку, переработку, тестирование.

— Как вам пришла идея создания такого сервиса?

— Одним из моих предыдущих проектов было городское кафе, и во время ведения рекламных кампаний я заметил, что отзывы наших довольных клиентов дают наибольшую конверсию в продажах в сравнении с классическими методами рекламы. С учетом моего бэкграунда в IT все сложилось быстро, как дважды два.

— Является ли сервис казахстанским стартапом?

— Да, AdBird.com на 100% казахстанский стартап.

— Кто автор и владелец сервиса?

— Сама идея зародилась еще три года назад. За это время сменилось несколько разработчиков, несколько команд. Каждый из них внес свой вклад, чтобы сейчас, наконец, этот продукт появился в таком законченном виде.

— Получал ли сервис какую-либо финансовую помощь от различных фондов поддержки стартапов?

— Нет, AdBird был разработан полностью на личные средства основателей.

— Каковы планы по развитию сервиса на ближайшие пару лет?

— У нас грандиозные планы развития, как качественного, так и количественного. В первую очередь, конечно, развитие функционала сервиса, в голове тысячи идей, как сделать наш сервис лучше и эффективнее как для пользователей, так и для рекламодателей и лидеров мнения. Количественный рост мы связываем с выходом на внешние рынки. Изначально наш проект был задуман как интернациональный. Для реализации всех этих планов мы сейчас активно привлекаем инвесторов.