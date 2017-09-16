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Казпочта запускает дронов для доставки корреспонденции

16.09.2017 12:41   1051   0

Почтовый оператор совершил первый запуск беспилотного летательного аппарата (дрона) с периодикой в городе Сарань Карагандинской области. В мероприятии приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, сообщает пресс-служба компании.

«В июле мы проводили встречу с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым и с редакторами крупнейших газет РК. Тогда я отметил, что наша цель 99% тиража доставлять в районы в день выхода, а 1% на следующий день. Мы увеличили частоту перевозок почты из областного центра в районные узлы и отделения почтовой связи (до 5-6 раз в неделю), а из типографии периодика стала поступать на производственные объекты Казпочты до 24-00 часов в день печати. Если в начале 2016 года только 39% газет доставлялись в день выхода, то сегодня компания довела этот показатель до 93,2%. Но у нас оставалась нерешенной проблема доставки периодики при неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступные населенные пункты (в начале 2017 года в день выхода доставлялось 12% газет, а сейчас – 48%). Это проблему мы решим запустив дроны», - рассказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

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С 1 июля 2017 года компания провела тестовые полеты по 30 маршрутам в 9 районах 4 областей Казахстана. За 250 часов полетов (более 9 тыс. км), дроны доставили 500 кг периодики.

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В компании подсчитали, что если, к примеру, доставлять корреспонденцию по маршруту с.Узынагаш – с.Дегерес в Жамбылского района Алматинской области, на автомобиле этот путь займет около 4 часов (почтовый маршрут составляет 155км), а дрон проделает этот путь за 40 мин (40км в пути). В Южно-Казахстанской области маршрут с.Шаян-с.Агыбет также сократился почти вдвое, с 46 до 26км (с 1,5 часов до 25 минут).

Сегодня из г.Сарань Карагандинской области почтовики запустили дрон с грузом в 2 кг в с. Дубовка. Полет произошел в автоматическом режиме по заданному маршруту, прибыв на место через 10 минут (автотранспортом – 30минут), дрон сбросил пакет с почтой и самостоятельно вернулся назад. Пакет с почтой сельский почтальон обработает и доставит письма и газеты адресатам в обычном режиме. Кстати, доставлять дрон будет не только газеты и журналы, но и мелкие посылки весом до 2кг.

Эта технология позволит Казпочте значительно сократить расходы на доставку корреспонденции и сэкономить время курьеров. В сельское отделение, до которого автомобиль добирается полдня по бездорожью, дрон долетает всего за час. Разрешительные документы на полеты дрона компанией также согласованы и одобрены в курирующем ведомстве, составлены графики полетов по всем направлениям.

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Если раньше для того, чтобы ежедневно доставлять жителям каждого села свежую периодику планировалось закупить дополнительный транспорт и нанять новых работников, то теперь проблема решится и компания направит эти средства на модернизацию отделений и обновление систем. «Мы не тратили деньги на закуп дронов, Казпочта работает по сервисной модели, и платит только за оказанные услуги. Иногда нам дешевле запустить дронов с грузом в несколько килограммов 5-6 раз, чем отправлять автомобиль, который потратит больше топлива и потеряет время в пути», - добавил Сакен Сарсенов.

К слову с начала года Казпочта уже доставила 97,2млн. экземпляров периодических печатных изданий, до конца года планируется доставить еще 39,8 млн. экземпляров.

  • Источник:
  • Пресс-служба "Казпочты"
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