Телеком: тенденции, прогнозы и ожидания

2017 год для рынка телекоммуникационных услуг был достаточно неоднозначным: у кого-то наблюдался бурный рост, у других – снижались доходы, но в целом, год был успешным, констатируют профессиональные участники рынка. Бизнес миновал период стагнации, но операторам по-прежнему есть над чем работать. Все отмечают активное освоение сетей 4G и LTE Advanced, в будущем году ожидается рост потребления мобильного интернета и использование Big Data.

Редакция «Къ» задала им всего два вопроса: Насколько сложным для вас оказался 2017 год? Каковы приоритеты в следующем году?

Арти ОТС, главный исполнительный директор АО «Кселл»

Рынок миновал период стагнации, но операторам по-прежнему есть над чем работать. Приоритеты операторов лежат в направлениях развития качества сетей и качества услуг. Хочу отметить продолжение развития проекта по совместному строительству сети 4G. Он оказался очень успешным. Идет стремительный рост передачи данных. Поэтому главный фокус сейчас — грамотно спрогнозировать увеличение спроса на услуги 4G.

Все игроки рынка в этом году предлагали в своих пакетах достаточно большой объем трафика. Фактически, многие клиенты далеки от того, чтобы использовать этот трафик в полном объеме, хотя, например, в нашей сети за последние три месяца он вырос с 35–40% до 60–80%. Но если все абоненты резко увеличат потребление мобильного интернета, операторы, скорее всего, столкнутся с трудностями.

На Байконуре готовится к запуску первый ангольский спутник

Между тем анализ тенденций развития рынка свидетельствует, что потребление трафика будет расти. Настоящим вызовом станет развитие интернета вещей, благодаря которому в глобальном масштабе совсем скоро добавятся миллиарды новых подключенных устройств и как следствие произойдет астрономический рост объемов данных.

Взрывной рост цифровых услуг уже сегодня мы наблюдаем даже на примере внутренних процессов, происходящих в нашей компании. Сегодня 50% всех запросов, поступающих от наших клиентов, обслуживают роботы. У «Кселл», как и у других операторов, сейчас практически нет маневра для сокращения расходов и для агрессивного роста на рынке В2С, где наблюдается острая ценовая конкуренция. Единственным направлением, на отдачу от которого можно рассчитывать, является цифровизация. Именно поэтому в последние годы мы сфокусировались на этом направлении.

Еще одно направление, на развитие которого мы посчитали необходимым сделать акцент, — это В2В. Работу в сегменте В2В «Кселл» ведет, находясь в постоянном контакте с клиентами, и можно сказать, что авторство идей многих продуктов, которые в этом году запущены на корпоративном рынке, принадлежит не только нам. Они возникли как отклик на запросы клиентов. И хотя пока сложно подводить итоги, но рост наблюдался уже в III квартале и сохраняется в IV квартале. Позитивная тенденция налицо, и мы ожидаем ее сохранения в 2018 году.

В Казахстане представили первый смартфон с искусственным интеллектом

Александр КОМАРОВ, главный исполнительный директор «Beeline Казахстан»

2017-й стал годом роста. Мы продолжаем работать в условиях достаточно высокой конкуренции, но это лишь стимулирует к внедрению новых продуктов и улучшению сервиса. В первую очередь от этого, конечно, выигрывают абоненты Beeline. В уходящем году мы завершили запуск 4G во всех городах Казахстана. Теперь покрытие будет расти дальше в регионах. Мы запустили большое количество продуктов в сфере мобильных финансов: это и переводы, и оплата с баланса телефона, и даже Beeline card, которая является уникальным явлением в Казахстане. Активно работаем над внедрением проектов типа: умный дом, умный город и других. В 2017 году заложен фундамент для дальнейшего выстраивания экосистем интернета вещей.

Если не произойдет серьезных флуктуаций на рынке в 2018-м, рост продолжится и внедрение новых технологий и продуктов будет расти в прогрессии. Будущий год имеет все шансы стать годом BigData. Сфера очень перспективная и востребованная.

Роман ВОЛОДИН, председатель правления объединенной компании Tele2 и Altel

Этот год был достаточно сложным. Несмотря на то, что СП Tele2 и Altel продолжили двузначный рост основных показателей, доходы отрасли в 2017 году снижались. При этом инвестиции в развертывание сетей 4G и LTE Advanced росли у всех операторов. Продолжился тренд монетизации услуг, которому операторы следовали еще в 2016 году. Растущий спрос со стороны абонентов привел к увеличению объемов услуг почти у всех операторов. Рост абонентской базы замедлился почти у всех игроков рынка.

В Казахстане впервые спроектировали и установили бионический протез руки

Я ожидаю, что в 2018 году продолжится активный рост потребления мобильного интернета, при этом объем голосового трафика по-прежнему будет плавно падать. Это значит, что операторы станут активно развивать предложения на основе мобильного интернета. Рынок будет постепенно идти к тому, что объем и вид услуг будет определяться не оператором, а абонентами. Таким образом, операторы станут более гибкими.