В Алматы обсудили глобальные тренды IT-отрасли

На форуме, состоявшемся в Алматы 24 января, эксперты IT-рынка обсудили глобальные вопросы и технологии, часть которых уже применяется в Казахстане и поделились своим видением развития программы «Цифровой Казахстан».

Как отметил в своем выступлении организатор форума и бизнесмен Ельдар Абдразаков, никто не хочет, чтобы Казахстан отставал от других стран на рынке новых технологий. «Мы здесь старались собрать профессиональную площадку. Мы обсуждаем глобальные тренды для того, чтобы узнать, что в мире развивается. Нам нужно понимать, кто лучший эксперт в этой области. Как говорится, хайпа много, экспертов мало. В Казахстане уже что-то применяется. Мы видим, что государство принимает большие инициативы в программу «Цифровой Казахстан», нам хотелось бы, чтобы все усилия были направлены на ее развитие и реализацию», – подчеркнул Ельдар Абдразаков.

В своем выступлении генеральный директор международной компании «CISCO Казахстан» Дмитрий Шустер отметил, что в результате технологической революции в течение пяти лет из конкурентной среды будет вытеснено 40% компаний в мире. И чтобы не попасть в эту долю, отечественным компаниям необходимо начать правильно оцифровывать экономику.

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«У нас 95% рабочего процесса – ручной труд. В итоге большая часть времени уходит на то, чтобы поменять или починить то, что не работает. Мы строим цифровую экономику, но используем аналоговый подход. Вот кто из вас прорабатывает IT-стратегию компании вместе с программистом на пять лет? Никто. А ведь нужно уже начать с этого, чтобы стать успешным и не попасть в те 40%», – заметил Дмитрий Шустер.

Также г-н Шустер привел статистику компании Gartner, по которой к концу 2020 года ожидается 20 млрд устройств, подключенных к сети. «Получается, что по факту во всем мире ежедневно к сети будет подключаться более 10 млн новых устройств», – отметил спикер. Также, по оценкам Gartner, к концу 2019 года более 80% интернет-трафика будет зашифровано.

Глава IBM Казахстан Денис Петров рассказал о трех основных трендах в новых технологиях – это блокчейн, большие данные и искусственный интеллект. Многие страны, такие как США, Швеция, Норвегия, Япония и ОАЭ, внедряют на государственном уровне блокчейн для описания бизнес-процессов.

«В Казахстане мы тоже делаем пилотный проект. Мы уже подписываем договор с госкомпанией по оптимизации и прозрачности налогообложения – НДС. Этот процесс переложен на технологию блокчейн. В будущем компании будут общаться между собой, платить НДС и узнавать, где и как поступают в госказну налоги. Все будет прозрачно. Снижаются риски мошенничества и кибербезопасности», – добавил Денис Петров.

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Заместитель председателя правления АО «Зерде» Руслан Енсебаев, рассказывая о программе «Цифровой Казахстан», отметил: «Ограниченное число стран подходит к вопросу цифровизации комплексно, охватывая все аспекты экономики, инновационной экосистемы. Мы постарались учесть наиболее успешные кейсы других стран. В этом году планируется внедрение программирования в учебных программах уже со второго класса. Также цифровизация наших базовых отраслей. К примеру, цифровой рудник «Казатомпрома», модельные фабрики в рамках «Индустрии 4.0». Также интересно внедрение технологии блокчейн в агропромышленном комплексе республики. В этом году предусмотрен и ряд интересных мероприятий с «Казпочтой» в рамках цифровизации, будут внедрены изменения по электронному правительству, принята типовая концепция по проекту «Смарт Сити».

Во время панельной дискуссии «Есть ли будущее у цифрового Казахстана: 50 оттенков серого?» экспертами были обсуждены острые вопросы и проблемы IT-отрасли РК в целом, а также высказаны критические мнения по реализации программы «Цифровой Казахстан».

Отметим, часть экспертов придерживается мнения, что государство не должно брать на себя реализацию «Цифрового Казахстана», ему нужно лишь создать среду, а заниматься осуществлением программы должен бизнес.

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Руслан Погорелов, модератор панельной дискуссии, поинтересовался у представителей госсектора: «Согласно целевым индикаторам программы «Цифровой Казахстан», объем привлеченных инвестиций в стартапы в 2022 году должен составить 67 млрд тенге. Скажите пожалуйста, это будут частные инвестиции или это будет часть бюджетных денег, заложенных на реализацию программы?».

Руслан Енсебаев ответил, что это частные деньги и что по предыдущему опыту привлечения инвестиций в стартапы в Алматы, в котором выделялись республиканские деньги, сейчас государство занимается только подготовкой павильонов (10 тыс. кв. м., которые будут сданы к концу текущего года).

«Ориентироваться мы будем только на частные инвестиции, будем привлекать венчурные фонды», – отметил Руслан Енсебаев.

Как же привлечь венчурный капитал в казахстанские стартапы? На этот вопрос эксперты высказали свои мнения.

Независимый консультант Рашид Дюсембаев вообще считает, что уже неважно, какой будет программа «Цифровой Казахстан», и как она будет реализована.

«Главное, уже появилась прослойка людей в РК, которые могут делать качественные стартапы, рассчитанные даже не на казахстанский рынок. Эти стартапы накладываются на «Цифровой Казахстан», и они либо окажутся в рамках этой программы, либо будут «притянуты за уши» к ней», – отмечает независимый консультант.

Напомним, что программа «Цифровой Казахстан-2020» призвана обеспечить прогресс во всех ключевых отраслях нашей страны. Она уникальна в своей имплементации, т.к. среди 15 стран, реализующих «цифровые» программы, имеет максимальный охват.

Основанием для разработки программы стало Послание президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года: «Поручаю правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан».

Исполнителем указа является кабинет премьер-министра, который в свою очередь поручает осуществление программы госорганам. «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» является реализатором программы. Для эффективного исполнения программы был сформирован Центральный офис цифровизации (ЦО) на базе «Зерде».

Целью программы стало вхождение страны за семь лет в топ-30 стран мира по цифровизации. Индикаторы ее достижения к 2020 году следующие:

- число рабочих мест в сфере ИКТ вырастет до 192 тыс.;

- рост доли онлайн-госуслуг поднимется от 35% (2017 год) до 80%;

- интернетом будет пользоваться на 4% больше населения, чем в 2017-м, т.е. 81% населения;

- доля электронной торговли достигнет 2,3%;

- уровень цифровой грамотности возрастет на 6%, до 81,5%.

Также был определен самый приоритетный проект-ледокол – Astana Hub.

Astana Hub планируется создать на базе одного из объектов «ЭКСПО-2017» и сделать платформой для привлечения стартаперов и инвесторов со всего мира.

Основные задачи: способствование быстрому развитию стартапов и создание благоприятных условий для роста доходов и/или капитализации этих проектов. Для реализации данных задач Astana Hub будет предоставлять своим резидентам:

- финансирование: гранты и со-инвестирование;

- нетворкинг с инвесторами и другими стартаперами;

- менторство: консультации и акселерационная программа;

- правовое поле и налоговые льготы;

- удобную современную инфраструктуру: коворкинг, образовательные зоны, R&D и бизнес-центры, зоны отдыха.

В заключение отметим, что саммит K-Tech должен стать регулярной и конструктивной платформой обсуждения актуальнейших вопросов технологического развития и роста бизнеса в Казахстане и сопредельных рынках, включая Российскую Федерацию и Центральную Азию.

Фото: Олег Спивак