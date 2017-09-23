В Казахстане может появиться криптотенге

В Алматы презентован IT- квартал, который объединит технологические компании и позволит им работать над крупными проектами, в рамках реализации программы по цифровизации экономики Казахстана. Среди которых - технологии блокчейн, а также создание юрисдикции для операций по криптовалютам.

Генеральный директор Almaty Tech Garden Санжар Кеттебеков рассказал, что IT-квартал это консолидация компаний, которые находятся в городе Алматы, большинство из которых являются членами СЭЗ ПИТ. Цель создания структуры это формирование среды, которая бы позволила IT компаниям достигнуть синэргии для работы над крупными проектами. Это IT проекты в области технологий блокчейн, индустрии 4.0, технологии по умному городу и т.д.

«Туда же мы добавляем центр компетенций и лабораторию с транснациональными компаниями, задача которых предоставить для вот этих компаний, самые последние решения, это не наши компании которые должны писать все с нуля, они уже пользуются теми большими системами, которыми пользуется и финансовый сектор и недропользователи», - объяснил г-н Кеттебеков.

На первом этапе в квартале будут 10 компаний, и 15 стартапов, в дальнейшем планируется заполнить все здание. В среднем в нем могут расположиться 40-50 компаний. «Компании IT квартала получат доступ к лабораториям, доступ к цифровой инфраструктуре которая будет здесь находится, арендная плата ниже чем в аналогичных помещениях в городе», - отметил г-н Кеттебеков.

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Он также рассказал, что первые 10 компаний отправятся в Кремниевую долину для прохождения курса по развитию продаж, маркетингу, привлечению инвестиций и тд. «Это такая акселерация, которая позволит переосмыслить свой продукт, то как бы он работал на более серьезных рынках, как Соединенные Штаты», - пояснил спикер.

Говоря о тех проектах, которые будут реализовываться, он отметил сотрудничество с МФЦА, в рамках которого осуществляется ряд проектов по блокчейн, в том числе для министерства финансов. Также, совместно с компанией IBM и PWC планируется выход венчурного фонда, который будет работать по дополнительному привлечению средств для стартапов. «С МФЦА мы отрабатываем практически лучшую юрисдикцию для работы с криптовалютами эта модель называется Initial coin offering (ICO)», - рассказал он.

Спикер полагает, что Казахстан может стать лучшей юрисдикцией для проведения операций по криптовалютам, создание законодательной базы позволит принять поток проектов по криптовалютам. «На сегодняшний день существуют две юрисдикции в которых это проводится, Соединенные Штаты очень зарегулированы, поэтому все сделки сегодня проводятся либо в Швейцарии, либо в Сингапуре», - говорит он.

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Рынок криптовалют составляет около $160-170 млрд. «Мы являемся первой национальной программой которая практически открывает вот эти международные ворота», - подчеркнул спикер.

На сегодняшний день усилия направлены на работу с министерством финансов. Он полагает, что дальнейшим витком развития станет переход на учет налогов с помощью блокчейн. По его мнению это позволит создать одну из самых продвинутых систем по налоговому учету в мире, кроме того, на последующих этапах возможно создание криптотенге. «Мы говорим о возможности создания криптотенге, практически это сфера Нацбанка. Это те же электронные деньги, только весь этот оборот становится транспарентным», - говорит он.

Спикер предполагает, что появление криптотенге можно ожидать на горизонте четырех лет, в зависимости от того, как будут реализовываться другие проекты. Он дополнил, что значительные перспективы, рассматриваются в сфере цифровизации горно-металлургического комплекса, строительной отрасли. Определенный экономический эффект уже показал проект Smart City.