В Казахстане впервые прошел саммит, организованный компанией Хуавей Текнолоджиз Казахстан - «Цифровая трансформация в области мобильных коммуникаций». Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и практическими решениями в вопросах ускорения цифрового преобразования в телекоммуникационной отрасли и собрало ведущих операторов связи страны.

Чжан Циньгуо, представитель компании Huawei в Республике Казахстан отметил, что наступил «золотой» период в цифровой эре, который предоставляет огромные возможности, такие как видео, облачные сервисы, интернет вещей, и сейчас человечество находится на пути к новому цифровому миру. Чжан Циньгуо также подчеркнул, что существует немало сложностей, и открытых вопросов. Одним из решений эксперт отметил необходимость повышения открытости, то есть, гораздо больше сотрудничества должно происходить среди ранее «затененных» секторов индустрии, содействуя созданию сложной модели сотрудничества и конкуренции.

«Основой успеха для бизнеса мобильных операторов в новом цифровом веке является высокий уровень обслуживания клиентов. Для этого сетевая и ИТ-инфраструктура, а также операции должны быть соответствующим образом преобразованы для обеспечения эффективности ресурсов, гибкости и бизнес-инноваций. Это возможно с новой концепцией ROADS, разработанной компанией Huawei. Сосредоточив внимание на данных областях, мы считаем, что операторы возглавят путь создания цифровой экономики завтрашнего дня», - подчеркнул г-н Чжан Циньгуо.

СPA-сети не рекомендуются для B2B-сегмента

По мнению экспертов компании, 2017 год является поворотным моментом для трансформации бизнеса в телекоммуникациях, к чему подготовились и отечественные операторы связи: Kartel объявила о стратегии цифрового лидерства и разрабатывает новые потоки доходов от цифрового бизнеса, Kcell расширяет основной бизнес и изучает возможности, близкие к ядру, TELE2 запускает пользовательский опыт по повышению производительности сети, Казахтелеком планирует преобразовать новый сервис для мультисервисной деятельности, что указывает на значительный прогресс в достижении целей трансформации.

В широком спектре деловых тем, затронутых в ходе саммита, оказались и вопросы оптимизации операционных расходов мобильных операторов для поддержания устойчивого роста, увеличение потребительских ценностей и улучшение пользовательского опыта, были озвучены идеи по обновлению инфокоммуникационной инфраструктуры с целью предоставления более гибких и пластичных ресурсов ИКТ конечным пользователям.

Также с докладом на тему цифровой трансформации в компании Hong Kong Telecommunications выступил Генри Чеёнг, старший технический менеджер компании. Выступая перед собравшимися, он поделился опытом компании, достигшей значительных успехов в области цифровых технологий.

Казахстанцы теперь смогут монетизировать свою активность в соцсетях

«Сегодня стремительно меняется не только цифровой мир, происходит трансформация потребностей и интересов клиента, поэтому наша компания уделяет большое внимание изучению и анализу поведения потребителя. Мы уверенны, что на пути к цифровой трансформации компаниям необходимо объединяться и обмениваться опытом, поэтому мы хотим поблагодарить нашего партнера Huawei за организацию и проведение такого яркого и необходимого для операторов связи события», - отметил г-н Чеёнг в своем выступлении.

Представители компании из многих стран рассказали о реализованных проектах в области телекоммуникаций. К примеру, Ахмет Карабуга, представитель турецкого офиса Huawei поделился опытом реализации проекта StarNetwork совместно с компанией Turkcell.

Реализация данного проекта позволила достичь роста передачи мобильных данных до 65%, цифрового сервиса до 179%. А реализация проекта Excellent Network значительно улучшило качество сети в Турции. Качество выросло на 25,7%.

Huawei и в дальнейшем планирует продолжить работу в данной отрасли и помочь операторам ускорить цифровое преобразование, что непременно поможет им добиться успеха в бизнесе.

Эксперты: Казахстан готов к диджитал-революции

Отметим, что глобальная выручка телеком отрасли отражает продолжающийся рост IT и облачных сервисов, Digital Home, видео и мобильной передачи данных. Спад наблюдается передаче данных «голос-смс». Как отмечают эксперты эта тенденция в ближайшие годы будет только расти.

Къ – справка

Компания Huawei является ведущим глобальным производителем в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Одна треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.

В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.