Илон Маск сообщил дату запуска ракеты Falcon Heavy к Марсу

Руководитель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, она будет запущена со стартовой платформы Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди, который находится в американском штате Флорида.

Falcon Heavy направится на орбиту Марса. В декабре 2017 года Маск сказал, что ракета сможет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете». Также он заявил, что на борту Falcon Heavy к Марсу отправится красный электромобиль Tesla Roadster.

Руководитель SpaceX пояснил, что считает «скучным» утяжелять ракеты бетонными и стальными блоками, поэтому решил положить в ракету «нечто необычное». Он также рассказал, что во время полета в автомобиле будет проигрываться песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Разработчики Twitter сочли ненадежным мобильный интернет в Казахстане

В сентябре 2017 года на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии Илон Маск представил проект ракетной системы, которая сможет доставлять людей на Марс. По его словам, она также может быть использована для других межпланетных полетов, а также будет способна доставлять быстро пассажиров в любую точку Земли. «Если мы планируем отправиться в такие места, как Марс, почему бы не слетать на Землю?» — сказал Маск.

Ракета, которая была представлена руководителем SpaceX имела кодовое название BFR. Ее длина составляла 100 м, диаметр — 9 м. На ракете планируется установить 31 двигатель. Ее полезная нагрузка превысит 4,4 тыс. тонн. Всего на космическом корабле смогут поместиться до 120 человек, у которых будет 40 трехместных кабин. Маск отметил что новая ракета-носитель будет стоить гораздо дешевле, чем другие, потому что ее можно будет использовать несколько раз. ​«Это сумасшествие — сначала строить такие сложные ракеты, а потом каждый раз разбивать их», — заявил он.

Фото: SpaceX в Youtube

iPhone 8 Plus возглавил рейтинг мощнейших смартфонов