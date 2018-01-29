За год число абонентов мобильной связи выросло на 3,7%

Число абонентов сотовой связи за 2017 год выросло на 3,7% и составило 26,5 млн единиц. По итогам 2016 года, напротив, их число сокращалось на 2,9%, до 25,5 млн единиц.

Количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, при этом стабильно растет третий год подряд - в 2015 на 6%, в 2016 - на 12% и в 2017 - сразу на 15,1% (на конец декабря - 13,9 млн ед). Удельный вес абонентов с выходом в интернет увеличился за год с 47,1% до 52,3% от общего числа абонентов сотовой связи.

Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек за год увеличилась со 143 до 147 единиц. Из них имеют доступ к Интернету 77 из 100, год назад было 68.

Сегодня услуги мобильной связи в РК предлагают Kcell, Beeline и объединенный Теле2+Алтел (бывшая «дочка» Казахтелекома).

Объем услуг операторов мобильной связи уменьшается пятый год подряд. За 2017 год объем услуг мобильной связи составил 221,7 млрд тг, что на 9,8% меньше, чем за 2016 год (245,7 млрд тг).

В ближайшее в Казахстане время вступят новые правила оказания услуг сотовой связи. Операторов сотовой связи обяжут оказывать услугу только в пределах той суммы, которая есть на счету, отменят уведомительные сигналы при звонке на перенесенный номер, дополнительные услуги сотовой связи будут предоставляться только в случае заявления абонента, для всех сотовых операторов будет функционировать одна справочно-информационная служба, с единым номером дозвона 116.

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Кроме того, предусмотрено создание «личного кабинета», где каждый абонент сможет управлять своим счетом и подключать понравившиеся услуги. Порядок формирования тарифных планов будет регламентирован.