10 тыс человек эвакуировали с территории вокзала Алматы-1

В Алматы из-за подозрительной коробки с территории вокзала эвакуировали 10 тыс человек, сообщила официальный представителья Алматинского оперативного штаба по противодействию терроризму Салтанат Азирбек.

Согласно данным Салтанат Азирбек, в 18:34 в зале ожидания железнодорожного вокзала станция Алматы-1 была обнаружена подозрительная коробка.

«Были приняты меры по первичному реагированию. 10 тысяч человек были эвакуированы с территории вокзала на безопасное расстояние, в том числе пассажиры четырех пассажирских поездов, которые находились на путях. В 19:26 проверочные мероприятия были завершены, запрещенных предметов в коробке не обнаружено. Были задействованы все службы экстренного реагирования Алматы. В настоящее время вокзал заработал в штатном режиме», - прокомментировала ситуацию Салтанат Азирбек.