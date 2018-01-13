11-12 января бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 человек

Метели и бураны значительно затруднили движение на дорогах республики. Из-за непогоды парализованным оказалось движение не только на загородных трассах, но и на улицах городов и поселков. В таких погодных условиях и без того нелегкая работа врачей и спасателей и вовсе превратилась в экстремальное занятие.

Резко возросло количество обращений граждан за медицинской помощью.

11 января текущего года 12 часов 03 минут дежурному диспетчеру филиала астанинского Центра медицины катастроф поступила информация о том, что в поселке Жибек жолы произошло столкновение патрульной машины дорожной полиции с внедорожником, в результате чего пострадало двое сотрудников дорожной полиции. На место ЧС незамедлительно выехала бригада экстренного реагирования на вездеходном санитарном автотранспорте ТРЭКОЛ. По приезду оказана медицинская помощь 2-м пострадавшим, которые были доставлены в 1-ую городскую больницу Астаны.

В это же время поступила информация о том, что на 42 разъезде Аршалинской трассы на посту охраны замерзает человек. После осмотра медиками бригады он был эвакуирован в пункт обогрева.

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9 человек эвакуированы из поселка Кызылсуат на трассе Астана-Караганда. Среди них 5 детей и одна беременная женщина. 8 пострадавших, в том числе все дети, переданы родственникам. Беременная женщина госпитализирована в Перинатальный центр №1.

Вечером в 22 часов 40 минут вновь поступило сообщение о необходимости медицинской помощи жительнице села Шнет Целиноградского района.

По приезду, врачом бригады экстренного реагирования после осмотра пациента и проведения электрокардиографического исследования был постален диагноз и женщину эвакуировали в город к родственникам.

Бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области «Матак» эвакуировала 17 пострадавших из опрокинутого пассажирского автобуса, следовавшего маршрутом «Караганда-Карагайлы», в среднюю школу поселка Шешенкара Бухар-Жырауского района.

За минувшие сутки бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 пострадавших, из них 5 детей, и госпитализировано 3 человека.

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