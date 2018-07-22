18 человек пострадало в результате ДТП с участием двух автобусов в Алматы

В результате ДТП, в Южной столице, с участием двух автобусов за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе дети, сообщает пресс-служба горздрава.

В сообщении пресс-службы говорится, что 22 июля в 09:58 на пульт станций скорой медицинской помощи поступил вызов о ДТП, на место выехали 10 бригад скорой помощи. В клиники города были доставлены и обратились за помощью 18 пострадавших с различными видами травм, ушибов и ссадин.

В приемных покоях клиник была оказана необходимая медицинская помощь, проведены обследования.

Госпитализированы 4 пациента. Среди обратившихся за медицинской помощью трое детей, в приемном покое Центра детской неотложной помощи также была оказана вся необходимая медицинская помощь, родители детей отказались от госпитализации, направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Напомним, что в Алматы, 22 июля произошла авария по проспекту Достык между улицами Курмангазы и Абая, напротив гостиницы Казахстан. Столкнулись два маршрутных автобуса № 12.

По словам очевидцев, пустой автобус выкатился на встречную полосу движения, допустив столкновение.

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Фото: Территория происшествий

